Estados Unidos atacó una embarcación frente a las costas de Colombia

Esta nueva ofensiva fue confirmada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien calificó a los tripulantes como "narcoterroristas".

Estados Unidos volvió a atacar de manera extrajudicial a una supuesta lancha que trasladaba drogas frente a las costas latinoamericanas. Aunque en este caso, en el que murieron dos personas, el bombardeo sucedió en aguas del oceáno Pacífico y cerca del territorio colombiano.

El ataque fue confirmado esta tarde por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien contó que las fuerzas armadas norteamericanas habían matado a dos personas a las que calificó como "narcoterroristas", en un posteo en su cuenta oficial de X. En el mismo posteo, el funcionario también compartió un video en el momento que la embarcación voló por los aires a causa del misil que la impactó.

“Del mismo modo en que Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, dijo Hegseth, quien no brindó detalles sobre la identidad de los tripulantes asesinados ni pruebas de la carga que portaban. También aseguró que la orden la había dado el presidente estadounidense Donald Trump.

"On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility."



The… pic.twitter.com/1v7oR879LC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

De esta manera, ya son al menos 34 las personas que murieron en estos ocho ataques extrajudiciales ordenados por la Casa Blanca. El primero de ellos sucedió a principios de septiembre.

Esta última ofensiva contra las supuestas lanchas que trasladarían drogas hacia los Estados Unidos tiene la diferencia que es la primera que sucede en el oceáno Pacífico y frente a las costas de Colombia. Los anteriores ataques habían sucedido en el mar Caribe, cerca del territorio venezolano. Por último, este nuevo ataque sucedió en el contexto de un aumento de tensiones entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que ha acusado de ser "un lider del narcotráfico" que incentiva la producción masiva de drogas, después de que Petro dijera que Washington había violado la soberanía de su país con dos de los ocho bombardeos realizados porque las embarcaciones podrían haber sido colombianas.