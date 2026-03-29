29 de marzo de 2026 Inicio
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Nicolás Maduro, desde la cárcel en Nueva York, llamó a la reconciliación en Venezuela

Tras su paso por un tribunal en Nueva York, el exmandatario agradeció el apoyo recibido y pidió sostener el diálogo, la paz y la unidad nacional.

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Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, desde la cárcel en Nueva York, llamó a la reconciliación en Venezuela

Diario UNO

Dos días después de su comparecencia judicial en Estados Unidos, Nicolás Maduro difundió un mensaje en redes sociales en el que buscó llevar calma a sus seguidores, agradeció las muestras de apoyo y volvió a insistir con la necesidad de diálogo en Venezuela.

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A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que está firmado también por su esposa Cilia Flores, destacó el acompañamiento recibido a través de cartas, mensajes y oraciones. Allí aseguró que ambos se encuentran “bien, firmes y serenos”, y que ese respaldo funciona como un sostén emocional en medio del proceso judicial que enfrenta en Nueva York.

"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", comienza el texto publicado la cuenta oficial del exmandatario.

Acto seguido, Maduro remarcó el valor de la unidad del pueblo venezolano en contextos adversos y sostuvo que las expresiones de apoyo fortalecen su compromiso político. En esa línea, planteó que ese respaldo se traduce en “fuerza moral” y en una reafirmación de sus convicciones.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien", instó.

Además, incluyó una referencia religiosa al citar un pasaje del Evangelio, con una apelación a la fe, la esperanza y la perseverancia como herramientas para atravesar el momento actual. El comunicado cerró con un nuevo agradecimiento a quienes le enviaron mensajes de apoyo, a quienes les hizo llegar, según expresó, su “gratitud” y un “abrazo espiritual” en medio de la situación judicial que lo mantiene detenido fuera de Venezuela.

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