26 de marzo de 2026 Inicio
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Nicolás Maduro vuelve a declarar ante los tribunales de Nueva York en la causa que lo investiga por narcoterrorismo

El exmandatario venezolano y su esposa enfrentan cargos, mientras su equipo legal cuestiona el bloqueo de fondos y busca frenar el avance del proceso judicial.

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Nicolás Maduro declara ante los tribunales de Nueva York: está denunciado por narcoterrorismo

Nicolás Maduro declara ante los tribunales de Nueva York: está denunciado por narcoterrorismo

Reuters

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volverá a presentarse este jueves ante la Justicia federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de la causa en el que la Justicia de Estados Unidos lo acusa de supuestos vínculos con el narcoterrorismo y otros delitos vinculados al tráfico de drogas.

Maduro afrontará una audiencia clave en Estados Unidos.
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El exlíder chavista se encuentra preso desde el 3 de enero, cuando las fuerzas armadas estadounidenses, a la orden de Donald Trump, intervinieron ilegalmente en la isla caribeña para secuestrarlo.

Tanto Maduro como su esposa están acusados de integrar una estructura destinada a introducir cocaína en Estados Unidos, además de enfrentar cargos por conspiración y tenencia de armas. De ser hallados culpables, podrían recibir condenas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.

La audiencia estará encabezada por el juez Alvin Hellerstein, quien deberá analizar un planteo clave de la defensa. Los abogados sostienen que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), les impiden acceder a fondos del Estado venezolano para costear la estrategia legal, lo que vulnera el derecho a elegir representación.

En paralelo, las autoridades norteamericanas avanzaron con el congelamiento de activos vinculados a la pareja, en una investigación que también rastrea presuntos movimientos millonarios en el exterior. La defensa advierte que la imposibilidad de financiar el proceso podría afectar la validez del juicio y volvió a reclamar la desestimación de los cargos.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn. Luego de una primera comparecencia en la que se declararon inocentes, el expediente entra ahora en una etapa decisiva, atravesada por tensiones políticas y jurídicas que podrían definir el rumbo del caso.

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