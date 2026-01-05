5 de enero de 2026 Inicio
Nicolás Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

El juez federal Alvin Hellerstein resolvió la fecha en la que se realizará la segunda reunión en el marco de las acusaciones contra el expresidente de Venezuela, luego de ser detenido por el país norteamericano.

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.
El hermano de Delcy Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela

En la primera audiencia, llevada a cabo en un tribunal federal de Manhattan, Maduro llegó a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

En tal sentido, sobre el final de la reunión, Hellerstein comunicó que la próxima audiencia se realizará el 17 de marzo. El expresidente venezolano enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

Por su parte, previo al encuentro de este lunes, la fiscal general Pamela Bondi sostuvo que la operación demandó meses de planificación y se desarrolló bajo el marco legal de Estados Unidos, como parte de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez a cargo del juicio contra Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein nació en Nueva York en 1933, y se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos, e incluso ejerció luego en el sector privado. Si bien asumió el estatus de magistrado senior en 2011, continuó al frente de causas judiciales.

En mayo de 1998, el por entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton lo designó como juez del Distrito Sur de Nueva York. Y a lo largo de los últimos años estuvo a cargo de reconocidos procesos judiciales de relevancia mundial.

Entre los casos más resonantes que pasaron por su juzgado figuran los reclamos por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. También está al frente del caso del venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista acusado de narcotráfico.

