Nicolás Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia El juez federal Alvin Hellerstein resolvió la fecha en la que se realizará la segunda reunión en el marco de las acusaciones contra el expresidente de Venezuela, luego de ser detenido por el país norteamericano.







Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

El juez federal Alvin Hellerstein resolvió que la próxima audiencia por el proceso contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro se llevará a cabo el 17 de marzo, luego de la primera reunión, en la que el líder del régimen chavista se declaró no culpable de las acusaciones.

En la primera audiencia, llevada a cabo en un tribunal federal de Manhattan, Maduro llegó a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

maduro dea Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos. En tal sentido, sobre el final de la reunión, Hellerstein comunicó que la próxima audiencia se realizará el 17 de marzo. El expresidente venezolano enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

Por su parte, previo al encuentro de este lunes, la fiscal general Pamela Bondi sostuvo que la operación demandó meses de planificación y se desarrolló bajo el marco legal de Estados Unidos, como parte de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez a cargo del juicio contra Nicolás Maduro Alvin Hellerstein nació en Nueva York en 1933, y se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos, e incluso ejerció luego en el sector privado. Si bien asumió el estatus de magistrado senior en 2011, continuó al frente de causas judiciales.