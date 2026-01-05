5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Nicolás Maduro ya tiene abogado: será el mismo que defendió a Julian Assange

Se trata de Barry Pollack, quien representó al australiano, junto a otros abogados, en su lucha contra la extradición a EEUU por cargos de espionaje.

Por

Barry Pollack, quien defendió a Julian Assange, representará a Maduro.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York, ya designó abogado para el proceso que enfrenta en Estados Unidos: se trata de Barry Pollack, el mismo que defendió a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks.

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.
Te puede interesar:

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Pollack, quien ya presentó una notificación de comparecencia como su letrado antes de una primera audiencia, representó a Assange, junto a otros abogados, en su lucha contra la extradición a EEUU por cargos de espionaje, que finalmente culminó en un acuerdo de culpabilidad que le permitió recuperar su libertad en junio de 2024.

Por su parte, la esposa de Maduro, Cilia Flores sería representada por Mark E. Donnelly, que trabajó más de diez años en el Departamento de Justicia como fiscal federal del Distrito Sur de Texas.

El tribunal había designado a David Wikstrom como defensor público del presidente de Venezuela, quien representó al hermano de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por delitos similares a los que hoy se le imputan a Maduro y al que el presidente Donald Trump indultó.

La liberación de Julian Assange tras 14 años de persecución judicial

En junio de 2024, Pollack logró la liberación del creador del medio WikiLeaks después de 14 años de persecución judicial por parte de los gobiernos de Estados Unidos. Assange tuvo que declararse culpable de espionaje, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. El siguiente paso es buscar su perdón.

El abogado había explicado que en ese caso la Ley de Espionaje prevaleció sobre la libertad de expresión e información contenida en la Primera Enmienda en Estados Unidos y subrayó que el tribunal de las Islas Marianas del Norte, territorio de Estados Unidos donde Assange compareció ante la Justicia, demostró que las filtraciones de WikiLeaks no provocaron daño a ninguna persona.

En la misma línea, el equipo de abogados defensores advirtió que el caso sentó un peligroso precedente para la libertad de prensa. Estados Unidos insistió con la detención del periodista después de que publicara documentos que probaban ataques a civiles en Irak y en Afganistán y el maltrato de presos en Guantánamo; entre otros temas que sacó a la luz desde 2006.

Embed - WIKILEAKS: la HISTORIA detrás de las ESCANDALOSAS REVELACIONES
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

El Gobierno afirmó que trabaja en la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

China exhortó al gobierno de EEUU a liberar a Maduro. 

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

En1998, Bill Clinton lo designó juez federal de Manhattan. 

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que presidirá el juicio contra Maduro en Nueva York

Fuertes subas en la apertura de Wall Street.

La captura de Maduro hace disparar las acciones de petroleras estadounidenses

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su captura en Venezuela.

Suiza congeló los activos de Maduro para prevenir la fuga de fondos

Rating Cero

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

Cuál es la relación entre los signos y las compatibilidades.

Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 57 minutos
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 1 hora
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 1 hora
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 1 hora
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 1 hora