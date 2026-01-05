Nicolás Maduro ya tiene abogado: será el mismo que defendió a Julian Assange Se trata de Barry Pollack, quien representó al australiano, junto a otros abogados, en su lucha contra la extradición a EEUU por cargos de espionaje. Por + Seguir en







Barry Pollack, quien defendió a Julian Assange, representará a Maduro.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York, ya designó abogado para el proceso que enfrenta en Estados Unidos: se trata de Barry Pollack, el mismo que defendió a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks.

Pollack, quien ya presentó una notificación de comparecencia como su letrado antes de una primera audiencia, representó a Assange, junto a otros abogados, en su lucha contra la extradición a EEUU por cargos de espionaje, que finalmente culminó en un acuerdo de culpabilidad que le permitió recuperar su libertad en junio de 2024.

Por su parte, la esposa de Maduro, Cilia Flores sería representada por Mark E. Donnelly, que trabajó más de diez años en el Departamento de Justicia como fiscal federal del Distrito Sur de Texas.

El tribunal había designado a David Wikstrom como defensor público del presidente de Venezuela, quien representó al hermano de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por delitos similares a los que hoy se le imputan a Maduro y al que el presidente Donald Trump indultó.

La liberación de Julian Assange tras 14 años de persecución judicial En junio de 2024, Pollack logró la liberación del creador del medio WikiLeaks después de 14 años de persecución judicial por parte de los gobiernos de Estados Unidos. Assange tuvo que declararse culpable de espionaje, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. El siguiente paso es buscar su perdón.