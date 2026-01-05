China volvió a exigir la liberación de Nicolás Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

El gobierno del gigante asiático reiteró que la soberanía de todos los países debe salvaguardarse bajo el amparo del Derecho Internacional y cuestionó el rol de Estados Unidos durante la captura del líder chavista.

China volvió a exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , reiteró que la soberanía de todos los países debe salvaguardarse bajo el amparo del Derecho Internacional y criticó el rol de Estados Unidos durante la captura. "No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial, ni estamos de acuerdo con que ningún país se autoproclame juez internacional" , sostuvo Wang Yi , ministro de Exteriores del gigante asiático.

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Según Wang, la protección absoluta de la soberanía y la seguridad de cada nación debe prevalecer en las relaciones internacionales . El funcionario subrayó el deber de todos los Estados de respetar el Derecho Internacional como marco fundamental de sus vínculos, y se opuso a cualquier amenaza o uso de la fuerza para resolver disputas internacionales.

El portavoz del ministerio, Lin Jian, detalló además que durante un encuentro con el canciller pakistaní, Muhammad Ishaq Dar, Wang Yi remarcó que "China siempre se opone a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza imponer la voluntad de un país a otros" .

Este domingo, Lin Jian exhortó al gobierno norteamericano a liberar a Maduro . La posición de la Cancillería de China también se sostiene en los pronunciamientos en contra del accionar estadounidense que expresaron los gobiernos de varios países.

"China expresa su grave preocupación por la captura forzosa de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos y su extracción del país" , manifestó Jian, según la agencia china Xinhua.

"Beijing hace un llamado a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, liberarlos de inmediato, poner fin a los intentos de derrocar al Gobierno de Venezuela y resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación", expresó el vocero.

Xi Jinping criticó a Estados Unidos sobre Venezuela: "Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional"

El titular del gobierno chino lanzó una crítica solapada a Donald Trump tras la captura de Maduro. "Las prácticas de unilateralismo y de intimidación hegemónica están afectando gravemente al orden internacional", afirmó durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, celebrada en Beijing.

Fiel a su estilo sobrio, Xi evitó mencionar al presidente norteamericano o a Estados Unidos, pero en sus palabras subyace la postura china ante lo que el dirigente asiático denomina un mundo que vive "una superposición de cambios y turbulencias".

Xi Jinping Nicolás Maduro Reuters

"Todos los países deben respetar el derecho de otros pueblos a elegir de manera independiente su propio camino de desarrollo, y acatar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", señaló el líder del gigante asiático. "Las grandes potencias, en particular, deben dar ejemplo", insistió.

Xi remarcó que tanto su país como Irlanda "apoyan el multilateralismo y abogan por la equidad y la justicia internacionales". Ambos han reclamado "reforzar la coordinación y la cooperación en los asuntos internacionales, salvaguardar conjuntamente la autoridad de las Naciones Unidas y promover que el sistema de gobernanza global avance hacia una dirección más justa y razonable".