En las últimas horas se reveló la causa de muerte del actor Patrick Stewart a sus 86 años. El reconocido artista dejó una huella al interpretar al Capitán Picard en "Star Trek" y el Profesor Xavier en "X-Men". La noticia de su fallecimiento fue compartida en sus redes sociales.
Según informó el medio TMZ, el certificado de defunción indica que Stewart murió por un "paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy".
El actor británico transformó cada uno de sus papeles en clásicos de la pantalla grande.
Redes sociales
De acuerdo con el comunicado difundido por su familia, el actor padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades neurodegenerativas que afectan progresivamente el funcionamiento del cerebro.
En esa línea, desde TMZ brindaron más detalles sobre la muerte del actor como por ejemplo que sus restos fueron sometidos a hidrólisis alcalina, también conocida como cremación con agua utilizando "agua, productos químicos alcalinos, calor y, a veces, presión y agitación para acelerar la descomposición natural", explicaron.
El legado de Sir Patrick Stewart: personajes marcados por el Alzheimer
Curiosamente, muchos años antes de ser diagnosticado con Alzheimer, Patrick Stewart había protagonizado una película que abordaba justamente esa enfermedad. En Safe House (1998), interpretó a Mace Sowell, un exagente encubierto que comienza a sufrir los efectos del Alzheimer y se recluye en una casa fortificada mientras lucha por discernir si las amenazas que lo rodean son reales o producto de su deterioro cognitivo.
Ese rol, pensado como un thriller psicológico independiente, terminó adquiriendo un matiz casi premonitorio: la ficción lo puso frente a la misma enfermedad que, décadas más tarde, marcaría sus últimos años de vida.
Además, dentro de la saga X-Men encarnó a un Profesor Xavier envejecido, debilitado por una dolencia cerebral que lo hacía perder el control de sus poderes telepáticos. Décadas más tarde, la realidad terminaría reflejando aquella ficción: el actor británico enfrentó en sus últimos años la misma enfermedad que había marcado a sus personajes en pantalla.