La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con "perseguir y asesinar" a Netanyahu

La Guardia Revolucionaria iraní puso en duda el estado del primer ministro israelí tras los ataques de represalia de Teherán.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán volvió a subir el tono contra el gobierno israelí y deslizó dudas sobre el estado del primer ministro , Benjamin Netanyahu , en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

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A través de un comunicado, el organismo militar iraní aseguró que existe “incertidumbre” sobre el destino del jefe de gobierno israelí tras las ofensivas lanzadas por Teherán en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos. En ese marco, advirtió que, si Netanyahu continúa con vida, Irán seguirá intentando localizarlo.

“La incertidumbre sobre el destino del primer ministro criminal sionista y la posibilidad de su muerte o de su fuga junto con su familia de los territorios ocupados demuestra la crisis y la inestabilidad de los sionistas” , señaló el texto difundido por la Guardia Revolucionaria. En el mismo mensaje, el grupo afirmó que continuará su persecución si el mandatario israelí permanece con vida.

La declaración se produjo mientras en redes sociales circulan versiones sobre la situación personal de Netanyahu. Algunos usuarios remarcan su escasa presencia pública en los últimos días, algo que contrasta con su intensa actividad durante el conflicto conocido como la “guerra de los 12 días” contra Irán en junio pasado. Otros incluso sostienen que Israel estaría utilizando herramientas de inteligencia artificial para difundir videos en los que aparece el dirigente.

El nuevo cruce de declaraciones ocurre tras la ofensiva militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. Según Washington y Tel Aviv, la operación tenía como objetivo neutralizar amenazas provenientes de la República Islámica.

Los bombardeos provocaron la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, junto con varios mandos militares de alto rango. Tras su fallecimiento, fue designado como sucesor su hijo, Mojtaba Khamenei.

En respuesta, Teherán lanzó sucesivas oleadas de misiles balísticos y drones contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en distintos países de Medio Oriente. De acuerdo con fuentes militares iraníes, ya se habrían realizado más de 40 tandas de ataques.

Mientras tanto, desde Washington sostienen que la campaña militar avanza a su favor y que el conflicto podría finalizar pronto, al asegurar que los objetivos estratégicos de la ofensiva ya habrían sido prácticamente neutralizados. Sin embargo, la continuidad de los bombardeos y las amenazas cruzadas mantiene la tensión en uno de los momentos más delicados de la región.