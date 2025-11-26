26 de noviembre de 2025 Inicio
Otro operativo narco sangriento en Río de Janeiro: al menos tres muertos y un niño grave

Los tres muertos son delincuentes que según la Policía, eran custodios de un jefe narco, quien fue detenido. Se incautaron dos fusiles y una pistola pero había más armas.

Río de Janeiro registró un nuevo operativo narco sangriento.

Al menos tres personas murieron y un niño se encuentra en grave estado, en el marco de un nuevo operativo de las fuerzas de seguridad de Brasil contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Además, un hombre fue detenido acusado de ser el jefe de una organización.

El periodista Gabriel Michi se refirió en De Una, por C5N, a las víctimas del enfrentamiento: "Ocurrió en el Complejo Maré, que se trata de un barrio muy conocido donde viven 150.000 personas. Hubo un tiroteo feroz y los vecinos están aterrados. El tiroteo duró minutos. Los tres muertos son delincuentes que según la Policía, eran custodios de un jefe narco, quien fue detenido. Se incautaron dos fusiles y una pistola pero había más armas".

"Dicen que el operativo se ordenó por tareas de inteligencia que señalaban que iba a haber un enfrentamiento entre dos bandas: una que no opera en el Complejo Maré iba a tratar de conseguir posiciones atacando a otra banda que sí tiene dominio sobre ese lugar. Ellos, enterados de esto y sabiendo que supuestamente iba a haber una verdadera masacre, intervinieron", agregó el especialista en asuntos internacionales.

En tanto, señaló la herida que sufrió un menor de edad: "Un nene de 10 años que estaba en una escuela recibió un balazo en el tórax y está gravemente herido. Estaba justo en una feria de ciencias en el patio de la escuela. Es una víctima que no tenía nada que ver con el tiroteo. La escuela tiene cualquier cantidad de balazos".

El último operativo sangriento en una favela en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho

Río de Janeiro volvió a ser escenario de un fuerte despliegue policial el 20 de noviembre, en el marco de una nueva fase de la Operación Contención, considerada la más letal en la historia del país. Como saldo, dos personas murieron y ocho fueron detenidas.

La primera sangrienta intervención contra el Comando Vermelho, realizada a fines de octubre en las localidades de Alemao y Penha, dejó 121 muertos, entre ellos cuatro policías. A fines de combatir a esta peligrosa organización criminal, continúan los violentos operativos.

“La operación demuestra el combate al Comando Vermelho, que aprovecha su expansión territorial para ejecutar todo tipo de crímenes”, señaló en un comunicado el secretario de Policía Civil, Felipe Curi.

En la madrugada, fuerzas policiales ingresaron a Vila Kennedy, un barrio del oeste carioca, con el objetivo de desarticular una banda dedicada al robo de autos.

Hasta el momento, la Policía Civil informó que ocho sospechosos fueron detenidos y otros dos resultaron abatidos durante los enfrentamientos. Horas antes, la Policía Militar había reportado que cuatro presuntos criminales habían sido heridos de bala, aunque sin precisar su estado de salud.

En el operativo se incautaron dos fusiles, dos granadas, una pistola y una importante cantidad de drogas ocultas en una institución educativa utilizada por los delincuentes.

