La muerte de Hardik Rathi, de 16 años, dejó en shock a una comunidad en la aldea de Lakhan Majra. Su muerte quedó registrada en una cámara de seguridad de la cancha donde se encontraba junto a un grupo de compañeros entrenando.

El terrible accidente quedó captado en una cámara de seguridad. 

Una tragedia ocurrió en la aldea de Lakhan Majra en India, donde un adolescente estaba jugando al básquet cuando se le cayó un poste encima y lo mató. El accidente fue grabado por una cámara de seguridad de la cancha y se viralizó en redes sociales.

La muerte de Hardik Rathi, de 16 años, quedó registrada en un clip donde se puede ver cómo el adolescente simula embocar la pelota de básquet en el aro y se cuelga del fierro. En tan solo cuestión de segundos, el poste que sostiene la estructura se cae y lo atrapa a la altura del estómago.

Tanto la estructura tablero, como la del aro atraparon al joven impidiendo poder salir. Sin embargo, Hardik no se encontraba solo, sino que estaba acompañado por más compañeros, quienes al darse cuenta de la situación se apresuraron para mover la estructura.

Entre cinco personas logran levantar el poste, correrlo a un costado y chequear cómo se encontraba el adolescente. Según el medio India Today la víctima mortal era "un joven atleta condecorado, había ganado medallas en el 47º Campeonato Nacional Sub-Junior (Kangra), el 49º Campeonato Nacional Sub-Junior (Hyderabad) y el 39º Campeonato Nacional Juvenil (Puducherry)".

Esta tragedia provocó indignación en la región ya que ocurrió dos días después de un accidente similar en Bahadurgarh, donde un chico de 15 años murió en circunstancias similares mientras practicaba básquet en el Estadio Deportivo Hoshiar Singh.

Ante esta situación, el ministro de Deportes, Gaurav Gautam, "ordenó una revisión de alto nivel el 28 de noviembre y emitió directivas estrictas para inspecciones inmediatas, eliminación de equipos inseguros y responsabilidad personal por las fallas", detallaron desde India Today.

