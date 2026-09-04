12 años sin Gustavo Cerati: su última foto y las horas críticas antes del ACV

El artista dio un recital en Venezuela en mayo de 2010, en el marco de su gira de presentación del álbum Fuerza Natural, y horas después sufrió un ACV que lo dejó en coma hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014 en Argentina. ¿Cómo fue esa noche?

Pasaron 12 años de la muerte uno de los músicos argentinos más importantes: Gustavo Cerati . Su fallecimiento se dio luego de permanecer más de cuatro años en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Todo había comenzado en la noche del 15 de mayo de 2010, pocas horas después de su último show en Caracas, Venezuela. Ese día, el músico había cerrado la gira de Fuerza Natural frente a más de 10 mil personas. ¿Qué pasó aquella noche?

En su gira como solista, Cerati presentó cinco álbumes: Amor amarillo, Bocanada, Siempre es hoy, Ahí vamos y Fuerza natural, publicado en 2009. La gira de este último disco comenzó en noviembre de ese año y continuó durante 2010. Todo arrancó en Buenos Aires y luego siguió por distintos puntos del país. En abril de 2010, Cerati salió de Argentina y llevó su música a Perú, Estados Unidos, México, Colombia y Venezuela. El último recital de la gira fue el 15 de mayo de 2010, en el Campo de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Allí tocó 24 canciones y cerró el show con Lago en el cielo, frente a más de 10 mil personas.

Entre los músicos que lo acompañaban estaban Richard Coleman en guitarra, Fernando Samalea en batería, Fernando Nalé en bajo, Leandro Fresco en teclados y programación, Gonzalo Córdoba en guitarras y Anita Álvarez de Toledo en coros. Todos recordaron aquella presentación como una de las mejores de la gira, tanto por el ambiente como por cómo salió el recital.

En el libro Cerati: Conversaciones íntimas de Gustavo Bove, Richard Coleman recordó aquella noche: “Esa noche, en Caracas, el solo de viola que se mandó fue muchísimo más largo que de costumbre”. Después del show, todo el equipo se reunió para felicitarse y compartir un momento antes de ir a cenar. El sonidista Adrián Taverna y el músico Richard Coleman se acercaron a hablar con Cerati . Lo notaron pálido y le preguntaron si estaba bien. Él respondió que sólo estaba “cansado”.

Taverna también lo notó con los ojos desorbitados . Luego de esa conversación, el grupo se dirigió a tomarse la última foto como banda. En las imágenes de ese momento, Cerati aparece diferente, con un gesto que llamó la atención de quienes lo rodeaban.

El periodista Juan Morris, en su libro Cerati: la biografía definitiva, relató ese momento: “Gustavo abrió la boca para contestarle, pero no acertó a decirle nada. Fue como si los músculos de su mandíbula no encontraran las palabras. Entonces la cámara disparó su flash y todo el equipo quedó registrado en la última foto de la gira. A su alrededor el grupo se empezó a dispersar y Gustavo caminó confundido hacia su camarín”.

La foto de Gustavo Cerati que demostraba su estado de salud

Cerati volvió a su camarín confundido. Esa fue la última vez que sus compañeros lo vieron consciente. Pasó un rato hasta que Taverna decidió volver para ver cómo se encontraba. Lo encontró tirado sobre uno de los sillones blancos, con la boca entreabierta y la camisa desabrochada. El ACV ya había empezado, aunque sus compañeros pensaron que se trataba de una descompensación.

La última foto con vida de Cerati. Redes sociales

Como no mejoraba, los médicos lo revisaron y decidieron trasladarlo al Centro Médico La Trinidad en una ambulancia. Sin embargo, el lugar tenía problemas con la electricidad y el generador estaba destinado a la Unidad de Terapia Intensiva. Intentaron llevarlo a otro centro, pero finalmente regresaron a La Trinidad. El equipo médico llamó a un cardiólogo de urgencia, aunque este recién podía llegar a las 10 de la mañana. Cerca de las 4, Cerati fue trasladado a la suite presidencial, ya que no mostraba signos de mejoría y permanecía con los ojos abiertos y la mirada perdida.

Las primeras repercusiones del ACV de Gustavo Cerati

A las 5 de la mañana, desde la cuenta oficial del músico se publicó el primer parte médico: “Gustavo tuvo una descompensación luego del show de Caracas, pero informamos que se está recuperando favorablemente”. Sin embargo, la situación era más grave de lo que se había informado inicialmente. Cerati ya había sufrido una trombosis en 2006, por la que había tenido que guardar reposo.

Gustavo tuvo una descompensación luego del show en Caracas, pero informamos que se está recuperando favorablemente. — Gustavo Cerati (@cerati) May 16, 2010

Al día siguiente, el músico mostró una leve recuperación y despertó. Tenía inmovilizada la mitad izquierda de su cuerpo y no podía hablar. Durante ese día comió dos veces, hizo gestos para intentar comunicarse y miró televisión. Pero su estado volvió a empeorar. Su mirada volvió a perderse y tuvo que ser intervenido. Los médicos determinaron que había sufrido un nuevo ACV y que la inflamación cerebral estaba provocando presión sobre el cráneo.

Los últimos años de Gustavo Cerati hasta su muerte en septiembre

La operación se realizó el 18 de mayo. Al día siguiente, Cerati volvió a quedar inconsciente y ya no despertaría. Durante los días posteriores surgieron distintas versiones y especulaciones sobre su estado de salud, hasta que se confirmó que había sufrido un accidente cerebrovascular.

El 7 de junio fue trasladado en un avión sanitario a la Argentina y continuó su recuperación bajo cuidados intensivos. El músico quedó internado en el Sanatorio Fleni, donde permaneció hasta octubre de 2010. Luego fue trasladado a la clínica Alcla, en el barrio porteño de Belgrano.

Los fanáticos dejaron carteles en la puerta de la clínica de Cerati. Redes sociales

En diciembre de ese año, el médico Claudio Pensa informó que Cerati “persiste en coma y no presenta complicaciones activas”. A partir de entonces, permaneció internado y acompañado por su familia durante los años siguientes.

Gustavo Cerati murió el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, a causa de un paro cardiorespiratorio. Habían pasado más de cuatro años desde esa última noche en Caracas. Su último recital quedó marcado no solo como el cierre de la gira de Fuerza Natural, sino también como una noche triste en la que Cerati dejó de ser icónico para ser leyenda.: