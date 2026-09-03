3 de septiembre de 2026 Inicio
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Conflicto diplomático: China convocó al embajador argentino por las declaraciones de un funcionario de Javier Milei sobre Nepal

La Cancillería del país asiático expresó su malestar por los dichos de Juan Pablo Carreira, quien relacionó la tragedia humanitaria con el accionar del Partido Comunista chino.

Por
Xi Jinping

Xi Jinping, presidente de China.

China convocó al embajador argentino para transmitirle su malestar por las declaraciones de Juan Pablo Carreira, titular de la Oficina de Respuesta Presidencial conocido en el mundo de las redes como Juan Doe, quien vinculó el desastre humanitario ocurrido en Nepal con el accionar del Partido Comunista de China.

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Como el embajador argentino en Beijing, Marcelo Suárez Salvia, se encuentra de vacaciones, el reclamo fue recibido por el consejero Guillermo Simunovich. La convocatoria constituye un nuevo capítulo en la creciente tensión entre ambos gobiernos.

El conflicto comenzó con una publicación de Carreira, en la que relacionó la tragedia en Nepal con otros desastres que atribuyó a gobiernos comunistas. Entre ellos mencionó a Chernobyl, el Mar de Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor. “El comunismo mata”, sostuvo el funcionario.

La embajada china en Buenos Aires ya había cuestionado públicamente esos dichos, aunque sin identificar directamente a Carreira. Desde la representación diplomática acusaron a un funcionario argentino de difundir “rumores” y de intentar dañar la imagen internacional de China.

Beijing reclamó además que el funcionario abandone las “especulaciones malintencionadas” y deje de utilizar tragedias naturales con fines políticos, al advertir sobre el posible impacto de este tipo de declaraciones en la relación bilateral.

Desde el Gobierno argentino, el vocero presidencial Adrián Ravier buscó bajar el tono de la controversia. Durante su conferencia de prensa semanal, sostuvo que la administración de Milei se expresa a través de sus canales oficiales y remarcó que el Ejecutivo no había realizado un pronunciamiento negativo sobre la tragedia de Nepal.

Los conflictos entre el gobierno de Milei y China

El nuevo cruce se produce en un contexto de varios desacuerdos entre Buenos Aires y Beijing. Entre ellos aparecen las dificultades para concretar el anunciado viaje de Milei a China, las diferencias surgidas durante la gestión de Diana Mondino en la Cancillería y las trabas a la participación de compañías chinas en distintas licitaciones y proyectos estratégicos.

A esto se sumó recientemente el reclamo de la embajada china por las presuntas presiones del embajador estadounidense Peter Lamelas sobre una cooperativa eléctrica de Neuquén para que no avanzara en acuerdos con Huawei.

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