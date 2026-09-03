Video: ¿Le abrió una puerta a una entidad? Una tirada de tarot terminó de la peor manera

Una creadora de contenido denunció haber vivido intensos fenómenos paranormales después de tener una lectura por videollamada con una clienta. Algo o alguien parecería que ingresó a su casa y no quiere irse.

La creadora de contenido en TikTok conocida como @Vamp_derobina , quien se dedica a realizar lecturas de tarot, compartió en sus redes la perturbadora experiencia que comenzó tras atender a una clienta de manera urgente a través de una videollamada . Con el correr de los días comenzó a escuchar ruidos inexplicables y olores fuera de lo común y lo compartió en redes.

De acuerdo con el relato de la tarotista, una chica la contactó para una tirada urgente, al conectarse a la videollamada vio como la clienta estaba con ojeras y manifestaba una profunda desesperación por no poder dormir debido a una sensación extraña.

La situación se tornó inusual desde el inicio de la sesión: "Cuando intenté barajar las cartas sentí que estaban pegajosas, no podía moverlas bien. Las intenté limpiar con palo santo, hice una tirada y salieron puras cartas catastróficas, pero eso no fue lo que me llamó la atención, sino que había una carta que les juro mi mazo no tenía. Era una figura negra con lágrimas y unos pájaros negros".

Durante la videollamada, la clienta confesó que sus malestares comenzaron tras haberle realizado un trabajo de brujería a su exnovio, sugiriendo que el joven se había enterado y se lo estaba devolviendo de alguna manera. Poco después de finalizar la consulta, la tarotista comenzó a presenciar eventos inexplicables en su propia vida .

Según detalló, escuchó el sonido de platos cayéndose en la cocina sin que nada se hubiera roto , y más tarde el ruido de un objeto pesado siendo arrastrado dentro de su habitación. Al verificar el cuarto, todo se encontraba en su lugar, pero el ambiente quedó impregnado de un olor a humedad rancia, similar a un sótano viejo o a flores muertas. En otra ocasión, mientras se preparaba para dormir, sintió cómo alguien se sentaba sobre su cama a pesar de estar completamente sola.

Una lectura de tarot desató a una entidad en su casa: el relato de la protagonista

La tarotista consideró que la sesión había sido una lectura trampa utilizada para transferirle una entidad de gran fuerza. Además, señaló que intentó contactar nuevamente a la joven para obtener más información, pero no obtuvo respuesta ni señales de ella. Ante el deterioro de su estado de salud y el avance de los acontecimientos, Vamp aclaró a sus seguidores que el tarot no funciona como un portal de entes, sino como una herramienta de guía.

En uno de los videos relató que una amiga bruja fue a limpiar su casa y le dijo que le estaban haciendo un trabajo. Según le explicó, esto no ocurrió por leer las cartas, sino porque la persona que la contactó fue enviada por alguien para hacerle daño. Vamp empezó a sentirse peor, le costaba mucho comer, que todo lo que probaba lo vomitaba, que tenía temblores, dolores en todo el cuerpo y la sensación de estar enloqueciendo, por lo que decidió ir a resguardarse a casa de su mamá para estar más tranquila.

A través de varias publicaciones en su cuenta de TikTok, mostró grabaciones del audio de su vivienda donde se aprecian llantos y diversos ruidos anómalos. En sus actualizaciones más recientes, Vamp aseguró haber descubierto el origen de la entidad que la acechaba, lo que le dio la pauta para defenderse. Finalmente, confirmó que las manifestaciones cesaron en su entorno, asegurando que la cosa que la acechaba ya no ha regresado, no se escuchan cosas y todo se encuentra tranquilo.