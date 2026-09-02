2 de septiembre de 2026 Inicio
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Alerta en El Chaltén: exigen un plan de evacuación por el riesgo de un aluvión como el de Nepal

El Concejo Deliberante aprobó una resolución para coordinar vías de escape y un plan de contingencia ante un eventual fenómeno como el del Tíbet, que dejó 1.114 muertos y miles de desaparecidos.

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Los concejales exigen una delimitación de rutas de escape seguras en caso de un aluvión.

Los concejales exigen una delimitación de rutas de escape seguras en caso de un aluvión.

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La catástrofe provocada por el desborde de un lago glaciar en la frontera de Nepal y China, que dejó hasta el momento 1.114 muertos, alertó a los habitantes de El Chaltén, en la Patagonia argentina. Los concejales de la villa del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, aprobaron una resolución municipal para redactar de forma urgente un plan integral de contingencia y la delimitación de las vías de evacuación ante el riesgo de un desenlace similar.

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Los legisladores municipales remarcaron que las condiciones del lugar podrían terminar en un GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), una inundación repentina y violenta que ocurre cuando se rompe la barrera natural que contiene un lago glaciar, tal como la avalancha entre Nepal y el Tíbet.

Según los expertos, la alarma se concentra en la ladera del cerro Solo, a partir de una grieta que aceleró de forma crítica su desplazamiento en el último año, igual a lo sucedido en los últimos siete, pero de forma acelerada.

Si se produce el desmoronamiento sobre la Laguna Torre, se desataría un violento aluvión de agua, sedimentos y hielo que descendería por el valle del río Fitz Roy. "Hay parte de una ladera que se está moviendo lentamente, que proviene del glaciar que está en las cabeceras, y esa ladera desemboca directamente en un lago. Y si eso se cae abruptamente, ese lago puede desbordarse", explicó el geólogo Diego Winocur, quien integra el equipo que monitorea la situación hace años.

Las simulaciones estiman que el agua tardaría entre 45 minutos y una hora en arrasar con el pueblo santacruceño. Además, el derretimiento de los hielos formó un segundo cuerpo de agua en la cuenca, por lo que se multiplicaría el volumen acumulado que arrojaron las primeras estimaciones en 2018.

Las consecuencias de un eventual aluvión en El Chaltén

La concejal Elizabeth Romanelli, impulsora del pedido para redactar un protocolo de evacuación en caso de un eventual aluvión en El Chaltén similar al de Nepal, advirtió que el impacto destruiría el único puente de acceso y taparía infraestructura crítica ubicada sobre la franja costera, como la planta de gas, la central eléctrica y el puesto sanitario. La política cuestionó la demora en la reacción de Defensa Civil y del municipio, que llegó recién después de la tragedia en el Tíbet. Romanelli exigió un plan de escape para los vecinos y turistas de la villa santacruceña.

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