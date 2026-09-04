Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de septiembre

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves donde bajó $5, tras haber cerrado agosto con un alza de $20, con lo que ya son cinco meses consecutivos en ascenso los que arrastra.
En materia política, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.
Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.
El dólar cotiza arriba de los $1.500
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Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.508.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.989.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.588,50, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.528,13.