4 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de la primera semana del mes que arrancó con cierta volatilidad cambiaria.

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El dólar cotiza estable en el cierre de la primera semana de septiembre. 

El dólar cotiza estable en el cierre de la primera semana de septiembre. 

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El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves donde bajó $5, tras haber cerrado agosto con un alza de $20, con lo que ya son cinco meses consecutivos en ascenso los que arrastra.

El dólar oficial se mueve con calma en el inicio de septiembre.
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El dólar cotiza arriba de los $1.500

El dólar cotiza arriba de los $1.500

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.508.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.588,50, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.528,13.

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