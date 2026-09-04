Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de septiembre El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de la primera semana del mes que arrancó con cierta volatilidad cambiaria. Por Agregar C5N en









El dólar cotiza estable en el cierre de la primera semana de septiembre. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves donde bajó $5, tras haber cerrado agosto con un alza de $20, con lo que ya son cinco meses consecutivos en ascenso los que arrastra.

En materia política, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El dólar cotiza arriba de los $1.500 Freepik Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.