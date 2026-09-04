4 de septiembre de 2026 Inicio
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Las razones por las que la Ciudad aprobó la obligatoriedad de la sala de 3 años

La normativa, que fue votada por unanimidad en la Legislatura, comenzará a regir a partir del próximo año. La caída de la tasa de natalidad fue determinante para poder darle lugar.

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La sala de 3 será obligatoria en la Ciudad.

La sala de 3 será obligatoria en la Ciudad.

Este jueves se aprobó por unanimidad Legislatura de la Ley que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires a partir del ciclo lectivo 2027.

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Como punto principal, la medida busca garantizar el acceso temprano a la educación formal y profundizar las políticas públicas orientadas al desarrollo infantil.

“Estamos muy contentos porque la Ciudad vuelve a ser pionera en este tipo de iniciativas. Hay evidencia de que el desarrollo cerebral clave se da hasta los 4 años; por eso, cuanto antes podamos escolarizar a los chicos, más rápido achicaremos las brechas entre los distintos sectores sociales”, destacó el legislador Sergio Siciliano tras la sesión.

Oportunidad demográfica y reestructuración del sistema

La norma contempla una implementación gradual para que el Gobierno porteño asuma el compromiso de generar y adaptar las vacantes necesarias antes del ciclo 2027. En ese sentido, el legislador remarcó en C5N que el contexto demográfico actual juega un rol determinante para concretar el proyecto: la pronunciada baja de la natalidad registrada en la Ciudad genera una disponibilidad de espacio que permite pensar en políticas públicas de fondo para mejorar la calidad educativa.

Asimismo, Siciliano abordó la caída del 44% en la matrícula estatal del nivel inicial y, entre distintos factores, los adjudicó al traspaso de alumnos hacia el sector privado o a la decisión de las familias de no escolarizarlos hasta la sala de 5. “Esa baja en la matrícula genera una oportunidad, ya que otorga mayor margen de vacantes y flexibilidad para absorber a la población infantil que hoy no está en la escuela”, explicó.

El nuevo rol de los CPI y la capacitación docente

El legislador habló sobre cómo la Ciudad aborda la escolarizació temprana y respecto al funcionamiento de los Centros de Primera Infancia (CPI) el proyecto contempla una reorganización de la oferta:

  • Escolarización formal: la sala de 3 años pasará a ser cubierta prioritariamente por el sistema educativo formal.

  • Primera infancia (45 días a 2 años): los CPI enfocarán su atención desde los 45 días hasta los 2 años, absorbiendo la demanda de contención que requieren las familias que salen a trabajar.

“Cubrir la sala de 3 no implica únicamente sentar a más chicos en un aula; requiere un trabajo muy fuerte en la formación docente, metodologías de juego específicas para el nivel maternal y el desafío de expandir las franjas horarias de atención para adaptarlas a las demandas actuales”, concluyó el diputado.

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