4 de septiembre de 2026 Inicio
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Operadoras de Sea Lion aseguraron que las medidas de Milei por Malvinas "no tendrán efectos materiales", pero bajaron las acciones

Navitas y Rockhopper emitieron un comunicado conjunto que aseguran que sus licencias son válidas y están respaldadas por Reino Unido de manera “total y continua”. Pero los títulos de ambas empresas retrocedieron en la Bolsa de Londres y Tel Aviv.

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Cayeron las acciones de las empresas.

Cayeron las acciones de las empresas.

Las empresas que operan en el proyecto petrolero Sea Lion respondieron a las medidas de Javier Milei y aseguraron que “no tendrán efectos materiales”, pero después se confirmó que cayeron las acciones de Navitas y Rockhopper en la Bolsa de Londres y Tel Aviv.

El proyecto que busca explotar los recursos de las Islas Malvinas.
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Las firmas cuentan con licencia para operar en Sea Lion y difundieron una declaración en conjunto en la que remarcaron que las autorizaciones otorgadas por el gobierno local de las islas cuentan con respaldo.

“Las licencias legalmente otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas siguen siendo válidas y no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”, indicó el documento.

Y agrega que fue emitido en respuesta a “informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino”. También aseguraron que la licencia e exploración concedida tiene apoyo total.

Sin embargo, mientras las empresas declaraban, las acciones de Rockhopper en la Bolsa de Londres registraban una caída superior al 5%, mientras que en Navitas, retrocedían alrededor de un 2% en Tel Aviv.

Qué es el proyecto Sea Lion, que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas

Dos petroleras impulsan un proyecto llamado Sea Lion, el cual busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en las aguas que están alrededor de las Islas Malvinas, área la cual es reclamada por Argentina de manera histórica. La iniciativa requiere de una alta inversión y podría iniciar en 2028.

Las compañías son Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son quienes buscan operar en el yacimiento que se encuentra a 220 kilómetros al norte de las islas. La empresa israelí posee el 65% de participación y un 35% pertenece a la británica Rockhopper Exploration.

Las empresas aprobaron en diciembre del 2025 la inversión para realizar la primera etapa, la cual está prevista para el primer trimestre del 2028. El desembolso previsto ronda los u$s1.800 millones con un esquema de financiamiento que contempla cerca de u$s1.000 millones de deuda.

El proyecto alcanzaría unos 55 barriles diarios y las reservas prevista son de 314 millones de barriles, según explicó Guido Agostinelli, panelista de C5N.

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