Alto el fuego en Gaza: Israel confirmó la identidad de otro rehén asesinado y entregado por Hamas

El cuerpo de la víctima fue entregado este lunes por la noche. Se trata de un hombre de 41 años que fue llevado por el grupo terrorista tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Tal Haimi era un suboficial y formaba parte del equipo de respuesta rápida del kibutz.

Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén israelí retenido en Gaza, y en las primeras horas de este martes confirmaron la identidad de la víctima que había sido llevado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Autoridades de Gaza confirmaron 80 muertes y acusan a Israel de violar el alto el fuego

Se trata de Tal Haimi , un suboficial que en la mañana de los ataques “salió a defender su comunidad” en el kibutz de Nir Yitzhak, según detalló el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los cautivos.

El hombre de 41 años murió en dichos combates, pero los islamistas de Hamás llevaron su cuerpo a Gaza con el resto de rehenes. Hamás entregó el ataúd el lunes por la noche, afirmando que había localizado el cuerpo el día anterior. El ataúd fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo transfirió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Dentro de Gaza, las fuerzas israelíes inspeccionaron el féretro, lo cubrieron con una bandera israelí y realizaron una breve ceremonia dirigida por un rabino militar. Luego, el cuerpo fue trasladado fuera de la Franja y escoltado por la policía hasta el Instituto Abu Kabir.

“El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de la familia Haimi y de todas las familias de los rehenes caídos” , indicó en un comunicado la Oficina el Primer Ministro de Israel.

Quién era Tal Haimi

Tal Haimi era residente de cuarta generación del kibutz Nir Yitzhak y formaba parte de su personal de emergencias. Al momento que murió tenía 41 años.

El subcomisario estaba casado con Ela, y tenían cuatro hijos: Nir, Einav, Udi y Lotan. El menor nació en mayo de 2024, siete meses después de la muerte de su padre.

Con el suyo, Hamás ha devuelto los cuerpos de 13 de los 28 rehenes que se comprometió a entregar a Israel en el marco del alto al fuego entrado en vigor el 10 de octubre.

El pacto establecía que todos los rehenes, vivos y muertos, tenían que volver a Israel como máximo el lunes 13 de octubre. “Tal fue traído a casa después de 745 días”, señaló el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El movimiento palestino liberó a los 20 cautivos que seguían con vida, pero alega dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.

Por su parte, Israel devolvió 150 cuerpos de palestinos a Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego, que requería la liberación de todos los rehenes israelíes, entre vivos y muertos, a cambio de la liberación de más de 1.900 prisioneros palestinos y muchos cuerpos de palestinos.

Israel calcula que 28 rehenes murieron en cautiverio. Hamas entregó 12 cuerpos. Si se confirma la identidad del cuerpo devuelto ayer, faltarían otros 15.