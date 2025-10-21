21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Alto el fuego en Gaza: Israel confirmó la identidad de otro rehén asesinado y entregado por Hamas

El cuerpo de la víctima fue entregado este lunes por la noche. Se trata de un hombre de 41 años que fue llevado por el grupo terrorista tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Por
TalHaimi era un suboficial y formaba parte del equipo de respuesta rápida del kibutz.

Tal Haimi era un suboficial y formaba parte del equipo de respuesta rápida del kibutz.

Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén israelí retenido en Gaza, y en las primeras horas de este martes confirmaron la identidad de la víctima que había sido llevado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Acusan a Israel de violar el alto el fuego.
Te puede interesar:

Autoridades de Gaza confirmaron 80 muertes y acusan a Israel de violar el alto el fuego

Se trata de Tal Haimi, un suboficial que en la mañana de los ataques “salió a defender su comunidad” en el kibutz de Nir Yitzhak, según detalló el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los cautivos.

El hombre de 41 años murió en dichos combates, pero los islamistas de Hamás llevaron su cuerpo a Gaza con el resto de rehenes. Hamás entregó el ataúd el lunes por la noche, afirmando que había localizado el cuerpo el día anterior. El ataúd fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo transfirió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Dentro de Gaza, las fuerzas israelíes inspeccionaron el féretro, lo cubrieron con una bandera israelí y realizaron una breve ceremonia dirigida por un rabino militar. Luego, el cuerpo fue trasladado fuera de la Franja y escoltado por la policía hasta el Instituto Abu Kabir.

“El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de la familia Haimi y de todas las familias de los rehenes caídos”, indicó en un comunicado la Oficina el Primer Ministro de Israel.

Tal Haimi

Quién era Tal Haimi

Tal Haimi era residente de cuarta generación del kibutz Nir Yitzhak y formaba parte de su personal de emergencias. Al momento que murió tenía 41 años.

El subcomisario estaba casado con Ela, y tenían cuatro hijos: Nir, Einav, Udi y Lotan. El menor nació en mayo de 2024, siete meses después de la muerte de su padre.

Con el suyo, Hamás ha devuelto los cuerpos de 13 de los 28 rehenes que se comprometió a entregar a Israel en el marco del alto al fuego entrado en vigor el 10 de octubre.

El pacto establecía que todos los rehenes, vivos y muertos, tenían que volver a Israel como máximo el lunes 13 de octubre. “Tal fue traído a casa después de 745 días”, señaló el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El movimiento palestino liberó a los 20 cautivos que seguían con vida, pero alega dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.

Por su parte, Israel devolvió 150 cuerpos de palestinos a Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego, que requería la liberación de todos los rehenes israelíes, entre vivos y muertos, a cambio de la liberación de más de 1.900 prisioneros palestinos y muchos cuerpos de palestinos.

Israel calcula que 28 rehenes murieron en cautiverio. Hamas entregó 12 cuerpos. Si se confirma la identidad del cuerpo devuelto ayer, faltarían otros 15.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos ocho personas murieron este fin de semana.

Israel acusó a Hamás de romper el alto al fuego y atacó el sur de Gaza

Los restos pertenecen a Eliyahu Churchill Margalit

Identificaron el cuerpo del rehén devuelto por Hamas a Israel

La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Hamas entregó los restos de otro rehén israelí que estaba cautivo en Gaza

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Hamás.

Donald Trump: "Si Hamás sigue asesinando en Gaza, los mataremos"

Ambos fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Israel identificó los cuerpos de dos rehenes que fueron asesinados y entregados por Hamás

play

Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos liberados por Hamás: "Nunca perdí la esperanza"

Rating Cero

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

últimas noticias

Los demócratas cuestionaron que Bessent no haya consultado al Congreso.

Los demócratas presionan a Bessent y piden suspender el swap con Argentina

Hace 11 minutos
Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Hace 18 minutos
Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Hace 25 minutos
Hacer un asado por primera vez puede parecer todo un desafío, pero con los consejos correctos se convierte en una experiencia divertida.

Parrilla, carne y más: estos son los mejores consejos para hacer un asado por primera vez

Hace 25 minutos
play

Cobertura especial de las elecciones legislativas: Argentina vota y lo vivís por C5N

Hace 31 minutos