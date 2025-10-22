La Corte Internacional de Justicia le exigió a Israel que permita la ayuda humanitaria de Naciones Unidas en Gaza Benjamin Netanyahu aseguró que el grupo de ONU para los refugiados está "profundamente infiltrado por Hamás". Desde la agencia negaron las acusaciones. Por







Israel prohibió la entrada de la UNRWA a territorio palestino por considerar que la agencia de Naciones está "profundamente infiltrado por Hamás".

La Corte Internacional de Justicia, ubicada en la ciudad holandesa de La Haya, le exigió este miércoles al Estado de Israel que permita que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) proporcione asistencia humanitaria en la Franja de Gaza.

Israel “tiene la obligación de aceptar y facilitar los esquemas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA”, afirmó este miércoles Yuji Iwasawa, presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La declaración de la Corte Internacional de Justicia sucedió después de que la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) denunciara la semana pasada que Israel había cerrado varios caminos hacia Gaza y que se dificultaba el envío de ayuda humanitaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Palestinahoy01/status/1981055941425377753&partner=&hide_thread=false La CIJ acaba de reafirmar por unanimidad que Israel es la potencia ocupante en el territorio palestino, incluyendo Cisjordania y Gaza ocupadas, y que está obligado bajo el derecho internacional humanitario "a garantizar que la población del Territorio Palestino Ocupado tenga los… pic.twitter.com/MLSEBZsCu5 — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 22, 2025

Si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había anunciado que pensaba abrir el paso fronterizo de Rafah el pasado domingo, esto finalmente no sucedió. Este es uno de los caminos más importantes desde Egipto para que puedan llegar alimentos, agua y medicinas a los palestinos de Gaza.

En enero pasado, Israel prohibió la entrada de la UNRWA a territorio palestino para brindar ayuda humanitaria porque Netanyahu aseguró que el grupo de Naciones Unidas está "profundamente infiltrado por Hamás". Desde la agencia negaron las acusaciones.