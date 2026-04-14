La hija de Maru Botana se hartó del país: "Me voy, Buenos Aires me hacía mal"

La hija de Maru Botana y Bernardo Solá anunció en sus redes sociales que se va del país. Sofía, modelo e influencer, consiguió el trabajo de sus sueños nada más y nada menos que en Barcelona, ciudad en la que anhelaba vivir desde que era chiquita. "Me voy, Buenos Aires me hacía mal (...) el ámbito y la gente con la que me rodeaba me hacían mal".
“Chicos, me voy a vivir a Barcelona. O sea, estoy cumpliendo mi sueño”, comenzó contando Sofía y abrió el debate en redes sociales por sus polémicos dichos. “Desde que soy muy chiquitita, sueño con irme a vivir a una ciudad. Y cuando conocí Barcelona, supe que esa era la ciudad”, explicó en TikTok.
“El año pasado me quería ir, pero me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria. (...) Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal, que el ámbito y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto”, siguió relatando.
Según lo relatado por la influencer, la decisión la tomó con consciencia gracias al trabajo terapéutico que realizó en el último tiempo. “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era todo un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo redisfruto”, confesó y en ese sentido, direccionó su propósito: "En principio busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires. (...) En enero fui a una reunión en una agencia en Barcelona, quedé en la agencia de modelos allá y me voy a Barcelona hasta agosto".
Por último, explicó que pronto dejará el país para vivir su sueño: “Es mi última semana acá en Buenos Aires. Obviamente tengo miedo, nervios y todo... pero estoy súper entusiasmada por la situación que se me viene”. A sus 20 años, la modelo e influencer apostará a desarrollar su carrera en España dejando atrás un entorno que, según ella, la ataba y no la dejaba ir por sus sueños.