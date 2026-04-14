La hija de Maru Botana se hartó del país: "Me voy, Buenos Aires me hacía mal" Sofía Solá compartió en sus redes que consiguió el trabajo de sus sueños en Barcelona y se mostró muy entusiasmada por su futuro en el modelaje lejos de la Argentina. “Desde que soy muy chiquitita, sueño con irme (...) el ámbito y la gente con la que me rodeaba me hacían mal", explicó. + Seguir en







La hija de Maru Botana consiguió trabajo como modelo en España.

La hija de Maru Botana y Bernardo Solá anunció en sus redes sociales que se va del país. Sofía, modelo e influencer, consiguió el trabajo de sus sueños nada más y nada menos que en Barcelona, ciudad en la que anhelaba vivir desde que era chiquita. "Me voy, Buenos Aires me hacía mal (...) el ámbito y la gente con la que me rodeaba me hacían mal".

“Chicos, me voy a vivir a Barcelona. O sea, estoy cumpliendo mi sueño”, comenzó contando Sofía y abrió el debate en redes sociales por sus polémicos dichos. “Desde que soy muy chiquitita, sueño con irme a vivir a una ciudad. Y cuando conocí Barcelona, supe que esa era la ciudad”, explicó en TikTok.

“El año pasado me quería ir, pero me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria. (...) Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal, que el ámbito y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto”, siguió relatando.

Embed sonido original - sofffiasolaa @sofffiaasola IM SO HAPPY! abierta a lo nuevo que se viene #trustur Según lo relatado por la influencer, la decisión la tomó con consciencia gracias al trabajo terapéutico que realizó en el último tiempo. “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era todo un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo redisfruto”, confesó y en ese sentido, direccionó su propósito: "En principio busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires. (...) En enero fui a una reunión en una agencia en Barcelona, quedé en la agencia de modelos allá y me voy a Barcelona hasta agosto".