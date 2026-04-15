15 de abril de 2026 Inicio
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"Le devoró la pierna de un bocado": un hombre fue destrozado por un tiburón en su luna de miel

Un médico de 31 años permanece hospitalizado en estado grave tras haber sido amputado de una pierna por la feroz mordida del animal en las aguas de las islas Maldivas. Fue atacado mientras participaba de una excursión con su reciente esposa.

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El hombre atacado es un reconocido ginecólogo de Alicante

El hombre atacado es un reconocido ginecólogo de Alicante, España. 

Un médico español de 31 años fue atacado por un tiburón mientras se encontraba de luna de miel en las Islas Maldivas. Como consecuencia del feroz ataque, debieron amputarle una pierna. La víctima fue trasladada de urgencia en helicóptero hasta la capital del archipiélago, al sur de la India, para recibir atención médica especializada.

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El ataque del tiburón sucedió mientras el matrimonio se encontraba en una excursión en el océano Índico, en una isla habitada del atolón Gaafu Alif, frecuentada por turistas y muy popular entre parejas de recién casados. También es reconocida por albergar bancos de tiburones hilanderos. Asimismo, según publicaron en medios españoles, en la zona existe una fábrica de pescado cuyos residuos suelen atraer a estos animales y es aprovechado por las agencias de turismo que usufructúan con las excursiones.

Borja, el ginecólogo oriundo de la ciudad de Alicante fue atacado de manera fulminante por el tiburón. "De un bocado, se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo", contaron sus familiares en declaraciones a un medio español. Según su esposa, el hombre fue rescatado del agua en estado de shock y trasladado de urgencia al hospital ADK de Malé, la capital de las islas.

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Una vez en la UCI, el hombre de 31 años recibió transfusiones de sangre para compensar la hemorragia severa provocada por la pérdida de su extremidad inferior. Borja permanece conectado a sistemas de soporte vital, luchando por mantenerse con vida. En paralelo, su familia inició acciones legales en contra de la compañía organizadora del tour. " Hubo una imprudencia", sostienen.

Tras la denuncia de la mujer, se investiga si la excursión se realizó en una zona de riesgo o si se omitieron condiciones de seguridad básicas que podrían haber evitado el ataque. Según explicaron las autoridades de ambos países implicadas, la zona donde se produjo el hecho es frecuentada por diversas especies, y no suelen ocurrir este tipo de ataques.

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