España lanzó una regularización masiva de inmigrantes: quiénes pueden acceder y qué beneficios otorga a los argentinos

El Gobierno habilitó un proceso extraordinario que apunta a integrar a unas 500.000 personas en situación irregular, con permisos de trabajo y acceso a derechos básicos.

El Gobierno de España avanzó con un plan excepcional para regularizar la situación de cientos de miles de inmigrantes que hoy permanecen fuera del sistema formal. La medida busca incorporar a unas 500.000 personas al circuito legal con permisos temporales de residencia y trabajo.

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La iniciativa contempla una autorización inicial por un año que permitirá a los beneficiarios acceder tanto al empleo registrado como a la seguridad social y al sistema sanitario. Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de una herramienta para “ordenar” una realidad preexistente: personas que ya viven, trabajan y aportan en el país, aunque sin reconocimiento formal.

El esquema fija condiciones concretas para ingresar al proceso. Entre los requisitos principales, se establece que los solicitantes deberán demostrar que se encontraban en territorio español antes del 1 de enero de 2026 y que han permanecido allí durante al menos cinco meses.

El trámite podrá iniciarse tanto de forma online como presencial en oficinas habilitadas, con apertura prevista desde mediados de abril.

El impacto económico de la medida

Más allá del enfoque social, el Gobierno también pone el acento en los efectos económicos de la medida. La regularización permitiría blanquear empleo no registrado, ampliar la base de aportantes al sistema previsional y atender el desafío del envejecimiento poblacional.

Actividades como la agricultura, el trabajo doméstico y la gastronomía aparecen entre las más beneficiadas, en un contexto donde la mano de obra extranjera resulta determinante para sostener la actividad.

Con este movimiento, España se suma a una serie de experiencias europeas que buscan dar respuesta a la migración desde una lógica de integración y formalización, en medio de un debate que atraviesa a toda la región.