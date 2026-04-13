Video: Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

La ex-Gran Hermano tuvo el enfrentamiento apenas ingresada a la competencia conocida como La Cárcel de los Gemelos Dúo. Hubo gritos, reproches, empujones y hasta se agredieron con gaseosas.

La exparticipante de Gran Hermano, Coty Romero , le bastó tan solo unos minutos para volverse viral en un reality de España : protagonizó una violenta pelea con una participante y tuvieron que ser separadas en dos oportunidades.

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Es que la correntina, apenas ingresada a La Cárcel de los Gemelos, tuvo una fuerte discusión con la tiktoker La Falete , en la que se pusieron frente a frente, pero si bien sus compañeros intentaron intervenir, el enfrentamiento continuó, donde hubo gritos, reproches, empujones y hasta se agredieron con gaseosa.

Todo comenzó cuando la argentina llegó y respondió a un comentario de la tiktoker recriminándola por no haberla saludado desde que llegó: “Educación ante todo, porque desde que llegué no me saludaste. No se nota tu educación, porque te la pasas ninguneando, mirando de arriba abajo a todos. Acá soy igual que vos, somos la misma persona”.

La española se levantó del sillón y fue a enfrentarla directamente, sin tapujos, asegurándole que no la saludó porque no sabía quién era. En ese instante, ambas se pusieron de frente casi pecheándose y la argentina no la perdonó: “Lavate los dientes, tenés olor a culo” .

“ A mí nadie me pasa por arriba, no me importa que seas española. Mira que yo no me callo con nadie”, cerró picante la argentina.

Embed Coty”



Porque a 30 minutos de su entrada a “La Casa de los Gemelos”, Coty Romero se enfrentó con la española “La Falete”. pic.twitter.com/8VOS5sorWr — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) April 12, 2026

El segundo cruce de Coty Romero en La Cárcel de los Gemelos Dúo con la Felete

La pelea entre Coty Romero y La Felete no quedó en la presentación, sino que escaló a mayores cuando ya ambas se encontraban en las celdas.

La española intentó provocarla nuevamente, pero Coty no se achicó y le dejó bien en claro que no le tiene miedo, “hacé lo que quieras, yo tampoco sé quién sos, pero hay que ser educada”. Enseguida, la tiktoker se alejó y, con ayuda de participantes aliados, infló un globo negro con agua para tirárselo a la ex Gran Hermano.

Atenta a la jugada, la argentina reventó el globo antes, cayendo todo el líquido sobre la española. Tras las burlas, la tiktoker volvió a su celda, agarró una botella de una gaseosa cola de más de dos litros y primero se la tiró en la cara a Coty y luego intentó vaciársela en la cabeza. Ahí volvieron a intervenir gente que es parte del reality y lograron separarlas, haciendo que cada una regrese a su celda.

Embed "Coca-Cola":

Porque la obesa de la Casa de los Gemelos la baño en Coca a Coty Romero pic.twitter.com/uVpHAtQrsy — Tendencias Gran Hermano (@EsTTGranHermano) April 13, 2026

Si la presencia de Coty Romero generó gran repercusión, ahora los ojos van a estar puestos por completo en el reality, ya que en las próximas horas ingresará Juliana “Furia” Scaglione, una de las participantes más revolucionarias de Gran Hermano y con quien también tuvo un fuerte cruce con la entrerriana. ¿Será tranquilo el programa en los próximos días con las dos argentinas?