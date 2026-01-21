Murió Gladys West, una de las mentes brillantes detrás de la creación del GPS Su trabajo fue clave para la creación del Sistema de Posicionamiento Global, utilizado por millones de personas en todo el mundo. muchos años su historia pasó desapercibida para el público en general. Por + Seguir en







Murió Gladys West, matemática y agrimensora, una de las pioneras en el desarrollo de los sistemas de navegación por satélite que dieron la creación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Desde autos o satélites hasta las etiquetas de ubicación en redes sociales, el GPS es una de las creaciones más utilizadas a nivel mundial. Durante su desarrollo, la figura de Gladys West cobró notoriedad; ella era matemática y agrimensora, y su trabajo sobre modelos de geodesia satelital fue importante para su desarrollo.

West nació en 1930, en el condado de Dinwiddie, Virginia, Estados Unidos. Desde pequeña supo que no quería trabajar en el pueblo donde vivía y entendió que "cuando fui accediendo a más educación, obtuve calificaciones más altas y aprendí que la educación era lo que me ayudaría a salir de allí".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrGladysBWest/status/2012977324329714095&partner=&hide_thread=false This morning the world lost a pioneer in Dr Gladys West, she passed peacefully alongside her family and friends and is now in heaven with her loved ones. We thank you in advance for all of the love and prayers you have and will continue to provide pic.twitter.com/FJ3aGfEiHP — Dr. Gladys B. West (@DrGladysBWest) January 18, 2026 Aunque su familia no tenía dinero suficiente para mandarla a la universidad, West se esforzó por estudiar mucho y ganar una beca para poder acceder a su educación. "Trataban de decirme que, como era buena en todas las materias, debía graduarme en ciencia o matemática o algo más difícil, que no estudiara tanta gente", expresó durante una entrevista.

Después de graduarse, la mujer se dedicó a enseñar algunos años, hasta que se le abrió una oportunidad de trabajar en la base naval de Dahlgreen. Se dedicaba a recopilar y procesar información de satélites, y la usaba para determinar su posición exacta.