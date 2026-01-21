21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Murió Gladys West, una de las mentes brillantes detrás de la creación del GPS

Su trabajo fue clave para la creación del Sistema de Posicionamiento Global, utilizado por millones de personas en todo el mundo. muchos años su historia pasó desapercibida para el público en general.

Por
Murió Gladys West

Murió Gladys West, experta en matemática y creadora del GPS

Murió Gladys West, matemática y agrimensora, una de las pioneras en el desarrollo de los sistemas de navegación por satélite que dieron la creación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presente en la sala de conferencias del Foro Económico Mundial de Davos.
Te puede interesar:

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Desde autos o satélites hasta las etiquetas de ubicación en redes sociales, el GPS es una de las creaciones más utilizadas a nivel mundial. Durante su desarrollo, la figura de Gladys West cobró notoriedad; ella era matemática y agrimensora, y su trabajo sobre modelos de geodesia satelital fue importante para su desarrollo.

West nació en 1930, en el condado de Dinwiddie, Virginia, Estados Unidos. Desde pequeña supo que no quería trabajar en el pueblo donde vivía y entendió que "cuando fui accediendo a más educación, obtuve calificaciones más altas y aprendí que la educación era lo que me ayudaría a salir de allí".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrGladysBWest/status/2012977324329714095&partner=&hide_thread=false

Aunque su familia no tenía dinero suficiente para mandarla a la universidad, West se esforzó por estudiar mucho y ganar una beca para poder acceder a su educación. "Trataban de decirme que, como era buena en todas las materias, debía graduarme en ciencia o matemática o algo más difícil, que no estudiara tanta gente", expresó durante una entrevista.

Después de graduarse, la mujer se dedicó a enseñar algunos años, hasta que se le abrió una oportunidad de trabajar en la base naval de Dahlgreen. Se dedicaba a recopilar y procesar información de satélites, y la usaba para determinar su posición exacta.

Tras casarse y formar una familia, en 1998 West se retiró, aunque años después decidió comenzar un doctorado, aunque fue interrumpido tras sufrir un derrame cerebral. A pesar de esto, decidió continuar al tiempo sus estudios y recibirse.

La noticia de su muerte fue confirmada en un comunicado publicado en la red social: "Esta mañana, el mundo perdió a una pionera, la Dra. Gladys West. Ella falleció en paz junto a su familia y amigos, y ahora se encuentra en el cielo con sus seres queridos. Les agradecemos de antemano todo el amor y las oraciones que nos brindan y que seguirán brindando".

Noticias relacionadas

Marino Mendoza Fuentes fue liberado en Venezuela.

Venezuela liberó a un trabajador de la embajada argentina en Caracas que estaba detenido

En Davos, Donald Trump habló del arma ultrasecreta que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo

En Davos, Trump dio detalles del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela

Video: robot humanoide recorrió 100 kilómetros a pie y rompió un Récord Guinness

Video: robot humanoide recorrió 100 kilómetros a pie y rompió un Récord Guinness

la advertencia de trump a europa en el foro de davos: solo estados unidos puede defender a groenlandia

La advertencia de Trump a Europa en el Foro de Davos: "Solo Estados Unidos puede defender a Groenlandia"

Los líderes de EEUU e Israel.

Netanyahu aceptó la invitación de Trump para formar parte del "Consejo de Paz"

“Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”, pedido desesperado del maquinista

Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

Rating Cero

El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Los famosos mantienen una relación amistosa a pesar de sus parejas actuales.

"Están más cerca que...": revelaron cuál es la situación entre Wanda Nara y L-Gante

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. 
play

El hombre de la máscara de hierro llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la emotiva historia

El perfume que eligió Nicolás permite ver una preferencia por aromas frescos y versátiles.

Este es el perfume favorito de Nicolás Grosman, ex Gran Hermano: cuánto sale

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos. 
play

De qué se trata Los 7 magníficos, la película estilo western que volvió a ser de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presente en la sala de conferencias del Foro Económico Mundial de Davos.

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Hace 36 minutos
El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Hace 45 minutos
La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Hace 55 minutos
Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Hace 1 hora
play

Una joven acusada de viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: un error la delató

Hace 1 hora