Dolor en el espectáculo: murió la reconocida actriz Adela Gleijer La artista se destacó por una larga trayectoria teatro, cine y televisión, y era la madre de Andrea Tenuta. Tenía 92 años.







La artista nació en Montevideo en 1933. Redes sociales

AdelEl mundo del espectáculo despide a la actriz Adela Gleijer, que se destacó por su larga trayectoria con interpretaciones y roles protagónicos en teatro, cine y televisión, Tenía 92 años.

Estaba casada desde 1961 con el actor Juan Manuel Tenuta, fallecida en 2013, y es madre de la actriz Andrea Tenuta. Desde la Asociación Argentina de Actores (AAA) saludaron a los familiares: "Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos".

Gleijer nació en Montevideo, Uruguay, donde comenzó con su carrera en las artes escénicas y que luego desarrolló con éxito en la Argentina. En 2006, Actores junto al Senado, le otorgó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

Gleijer integró el grupo Teatro El Galpón en su país, donde debutó en 1956 con El centroforward murió al amanecer, de Agustín Cuzzani. Allí actuó entre otras obras en El círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht y Rey Lear de William Shakespeare dirigida por Atahualpa del Cioppo.

La trayectoria de Adela Gleijer en Argentina Adela Gleijer consolidó su carrera en Argentina. Se destacó por su participación en las telenovelas Amo y señor (1984), Increíblemente sola (1985), Rebelde (1989), Celeste (1991), Princesa (1992), Celeste siempre Celeste (1993) y Los buscas de siempre (2000). Fue protagonista en la tira Mi familia es un dibujo entre los años 1996 y 1998.

En 1999 interpretó a la madre de Alejandra (Sandra Mihanovich) en la primera temporada de Vulnerables y participó en Sos mi vida en 2006 y en la primera temporada de Mujeres de nadie en 2007. En 2009 interpreta a Amanda en la telecomedia Enseñame a vivir. En 2012 representó el papel de la abuela Antonia en Volver a nacer y participó de la serie El hombre de tu vida, en el capítulo 17, emitida por Telefe.