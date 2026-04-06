Murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque de EEUU e Israel

La muerte de Majid Khademi fue confirmada por las Fuerzas de Defensa israelí, quienes aseguraron que “trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo”. “Actuamos con fuerza y determinación; llegaremos hasta cualquiera que intente hacernos daño”, indicó Benjamín Netanyahu.

Autoridades de Israel confirmaron la muerte del general de división Majid Khademi , jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán tras un ataque de Estados Unidos e Israel.

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que Khademi “trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo” y que tenía un rol clave en tareas de vigilancia interna vinculadas a la represión de protestas. “Era uno de los comandantes de mayor rango y contaba con amplia experiencia”, indicaron.

La Guardia Revolucionaria también confirmó su muerte a través de un mensaje oficial en el que lo calificó como “mártir”, al denunciar un “ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista” ocurrido durante la madrugada.

En la misma línea, la agencia Tasnim señalo que “el destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)”.

Por su parte, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel , se refirió a la muerte de Khademi, de quien dijo que “solo asumió el cargo después de que su predecesor fuera eliminado”. “Otro brazo central del régimen terrorista iraní fue desmantelado. Además, eliminamos a Athar Bakri, comandante de la Sección 840 de la Fuerza Quds, responsable de ataques contra judíos e israelíes en todo el mundo”, indicó.

“Quienes trabajan para asesinar a nuestros ciudadanos, quienes dirigen el terror contra el Estado de Israel, quienes construyen el eje del mal iraní, su sangre recaerá sobre sus cabezas. Actuamos con fuerza y determinación; alcanzaremos a cualquiera que intente hacernos daño. Continuaremos con todas nuestras fuerzas, en todos los frentes, hasta que la amenaza sea eliminada y se alcancen todos los objetivos de la guerra”, advirtió.

Benjamín Netanyahu

El ataque de Irán en respuesta de las agresiones

Después que se confirmó la muerte de Majid Khademi, Irán lanzó por la madrugada nuevos ataques contra Israel y países del Golfo y advirtió sobre represalias “devastadoras” si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles. El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, denunció posibles “crímenes de guerra”.

En Haifa, en el norte de Israel, bomberos reportaron el hallazgo de dos personas muertas bajo los escombros de un edificio alcanzado por un misil iraní. En la capital iraní, en tanto, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib.

La universidad adyacente también sufrió daños. Según los medios iraníes, también se produjeron varios ataques en barrios residenciales de Teherán, donde ocho hospitales tuvieron que ser evacuados. Y en Qom, en el centro del país, cinco personas murieron en un ataque contra un barrio residencial, indicó la agencia Tasnim.