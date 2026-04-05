5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Irán amenazó a EEUU con llevar la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

El presidente del Parlamento iraní acusó al presidente de Estados Unidos de "crímenes de guerra" y le advirtió que está "arrastrando" a Washington a "un infierno viviente".

Por
Mohamad Baqer Qalibaf

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "crímenes de guerra" y le advirtió que está "arrastrando" a Washington a "un infierno viviente" porque "insiste en seguir las órdenes de (el presidente de Irán, Benjamín) Netanyahu".

Donald Trump publicó un enigmático mensaje en su red Truth Social.
Te puede interesar:

Trump afirma que podría acordar con Irán "este mismo lunes", pero igual vuelve a lanzar fuertes amenazas

"Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder", advirtió el funcionario iraní en X en referencia a todo Medio Oriente.

A horas de que finalice el ultimátum que había establecido Trump para llegar a un acuerdo con Teherán, Qalibaf insistió: "La única salida real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mb_ghalibaf/status/2040823150296859114?s=20&partner=&hide_thread=false

Los tuits del presidente del Parlamento iraní responden a la última amenaza del mandatario estadounidense de atacar infraestructura eléctrica y los principales puentes iraníes si Irán continúa con el estrecho de Ormuz cerrado luego tras el final de la tregua.

"Nos encontramos en una posición muy sólida, y ese país tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte, si es que logran tener un país", había afirmado Trump en entrevista con The Wall Street Journal y agregó: "Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie".

Donald Trump afirmó que podría acordar con Irán "este mismo lunes"

"Si no hay acuerdo, habrá bombardeos y control del petróleo”, aseguró este domingo Trump a la cadena Fox News, aunque aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán este lunes. La tensión se centra en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial del crudo.

Con un misterioso posteo en su red Truth Social se despachó Trump para agregarle más leña al fuego de Medio Oriente. “¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!”, dice el telegrama. Se trataría de una prórroga del plazo fijado para alcanzar un acuerdo con Irán que permita reabrir el estrecho de Ormuz; de no concretarse, el país enfrentaría un bombardeo de gran magnitud.

El nuevo plazo para Irán fue fijado para las 00:00 GMT del miércoles, lo que implica extender por un día el ultimátum dado por Trump. Pasado ese límite, el mandatario advirtió que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes del país. Asimismo, aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán el lunes, antes de que expire el plazo para reabrir el estrecho de Ormuz. De no lograrse, el mandatario anticipó que se producirán grandes bombardeos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y Mojtaba Khamenei.

EEUU anunció el rescate de uno de los pilotos derribados, pero Irán lo desmintió: "Fracasaron por completo"

El papa León XIV insiste en su exhorto a deponer las armas en medio del conflicto en Medio Oriente.

En su primera Misa de Pascua, León XIV pidió "que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz"

La Casa Blanca canceló la agenda de Donald Trump y crece la preocupación en torno a su estado de salud

La Casa Blanca canceló la agenda de Donald Trump y crece la preocupación en torno a su estado de salud

La volatilidad del discurso bélico de Donald Trump es cada vez más inconsistente.

A un mes del estallido en Medio Oriente: por qué impacta en la economía argentina

Israel y EEUU atacaron instalaciones petroquímicas en Mahshahr, en el suroeste de Irán.

Conflicto en Medio Oriente: mientras EEUU e Irán cruzan amenazas, Israel prepara nuevos ataques

Trump publicó el mensaje en Truth Social. 

La dura advertencia de Trump a Irán para llegar a un acuerdo: "48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos"

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Hace 37 minutos
Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 55 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 57 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 1 hora
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 1 hora