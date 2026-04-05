Irán amenazó a EEUU con llevar la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

El presidente del Parlamento iraní acusó al presidente de Estados Unidos de "crímenes de guerra" y le advirtió que está "arrastrando" a Washington a "un infierno viviente".

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf , acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de "crímenes de guerra" y le advirtió que está "arrastrando" a Washington a "un infierno viviente" porque "insiste en seguir las órdenes de (el presidente de Irán, Benjamín) Netanyahu" .

"Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder ", advirtió el funcionario iraní en X en referencia a todo Medio Oriente.

A horas de que finalice el ultimátum que había establecido Trump para llegar a un acuerdo con Teherán, Qalibaf insistió: "La única salida real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego ".

Los tuits del presidente del Parlamento iraní responden a la última amenaza del mandatario estadounidense de atacar infraestructura eléctrica y los principales puentes iraníes si Irán continúa con el estrecho de Ormuz cerrado luego tras el final de la tregua .

"Nos encontramos en una posición muy sólida, y ese país tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte, si es que logran tener un país ", había afirmado Trump en entrevista con The Wall Street Journal y agregó: "Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie".

Donald Trump afirmó que podría acordar con Irán "este mismo lunes"

"Si no hay acuerdo, habrá bombardeos y control del petróleo”, aseguró este domingo Trump a la cadena Fox News, aunque aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán este lunes. La tensión se centra en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial del crudo.

Con un misterioso posteo en su red Truth Social se despachó Trump para agregarle más leña al fuego de Medio Oriente. “¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!”, dice el telegrama. Se trataría de una prórroga del plazo fijado para alcanzar un acuerdo con Irán que permita reabrir el estrecho de Ormuz; de no concretarse, el país enfrentaría un bombardeo de gran magnitud.

El nuevo plazo para Irán fue fijado para las 00:00 GMT del miércoles, lo que implica extender por un día el ultimátum dado por Trump. Pasado ese límite, el mandatario advirtió que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes del país. Asimismo, aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán el lunes, antes de que expire el plazo para reabrir el estrecho de Ormuz. De no lograrse, el mandatario anticipó que se producirán grandes bombardeos.