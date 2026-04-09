9 de abril de 2026 Inicio
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Misión Artemis 2: cuáles son las canciones con las que se despiertan los astronautas en el espacio

La NASA continúa con una tradición desde hace más de 50 años: pasar música para despertar a la tripulación de las misiones en el espacio exterior. Cada uno de los temas que se reproducen dentro de la cápsula Orión fue elegido por Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen.

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Los astronautas se despiertan con música. 
Los astronautas se despiertan con música. 

Los astronautas de la misión Artemis 2 se despiertan todos los días con una canción diferente, especialmente seleccionadas por ellos mismos antes de comenzar el viaje a la Luna. Desde el centro de control en Houston de la NASA les dieron los "buenos días" con artistas como Chappel Roan, Queen, David Bowie y Freddy Jones Band, entre otros.

Algunas de las imágenes que compartió la NASA sobre la Luna. 
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"El Lonesome Drifter de Charlie Crockett marca el comienzo del día 9 de vuelo para los astronautas de Artemis 2", informaron desde la NASA, acompañado por un video donde se puede escuchar el tema sonando en el espacio.

Artemis Spotify 9-4-26

Desde la administración también compartieron la lista de Spotify con todas las canciones que se reprodujeron hasta el momento para despertar a los astronautas de la cápsula Orión, y la nombraron como Artemis II Wake-Up Songs.

  • Sleepyhead de Young & Sick
  • Green Light de John Legend y André 3000
  • In a Daydream de Freddy Jones Band
  • Pink Pony Club de Chappell Roan
  • Working Class Heroes de CeeLo Green
  • Good Morning de Mandisa y TobyMac
  • Tokyo Drifting de Glass Animals y Denzel Curry
  • Under Pressure de Queen y David Bowie
  • Lonesome Drifter de Charley Crockett
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Qué hacen los cuatro astronautas de la NASA dentro de la cápsula Orión en su viaje de retorno a la Tierra

Durante el noveno día de la misión Artemis 2, los astronautas comenzarán los preparativos para su regreso a la Tierra. "La tripulación dispone de tiempo para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversar con el equipo de control de vuelo", explicaron desde la NASA.

Artemis II astronautas 27-1-26

Una maniobra de corrección de trayectoria garantizará que la nave espacial mantenga el rumbo correcto para el regreso. La tripulación realizará más demostraciones para completar su lista de tareas pendientes: sistemas de recolección de desechos en caso de que el inodoro de la nave Orión no funcione correctamente y comprobaciones del ajuste de las prendas para la intolerancia ortostática.

"La intolerancia ortostática, que puede causar síntomas como mareos y aturdimiento al ponerse de pie, es una posibilidad para los astronautas a su regreso a la Tierra, cuando sus cuerpos deben readaptarse a la fuerza de la gravedad sobre su circulación sanguínea. Las prendas de compresión, que se usan debajo de los trajes espaciales, pueden ser de gran ayuda", detallaron desde la NASA.

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