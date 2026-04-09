Misión Artemis 2: cuáles son las canciones con las que se despiertan los astronautas en el espacio La NASA continúa con una tradición desde hace más de 50 años: pasar música para despertar a la tripulación de las misiones en el espacio exterior. Cada uno de los temas que se reproducen dentro de la cápsula Orión fue elegido por Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen. Por + Seguir en







Los astronautas se despiertan con música.

Los astronautas de la misión Artemis 2 se despiertan todos los días con una canción diferente, especialmente seleccionadas por ellos mismos antes de comenzar el viaje a la Luna. Desde el centro de control en Houston de la NASA les dieron los "buenos días" con artistas como Chappel Roan, Queen, David Bowie y Freddy Jones Band, entre otros.

"El Lonesome Drifter de Charlie Crockett marca el comienzo del día 9 de vuelo para los astronautas de Artemis 2", informaron desde la NASA, acompañado por un video donde se puede escuchar el tema sonando en el espacio.

Artemis Spotify 9-4-26 Desde la administración también compartieron la lista de Spotify con todas las canciones que se reprodujeron hasta el momento para despertar a los astronautas de la cápsula Orión, y la nombraron como Artemis II Wake-Up Songs.

Sleepyhead de Young & Sick

de Young & Sick Green Light de John Legend y André 3000

de John Legend y André 3000 In a Daydream de Freddy Jones Band

de Freddy Jones Band Pink Pony Club de Chappell Roan

de Chappell Roan Working Class Heroes de CeeLo Green

de CeeLo Green Good Morning de Mandisa y TobyMac

de Mandisa y TobyMac Tokyo Drifting de Glass Animals y Denzel Curry

de Glass Animals y Denzel Curry Under Pressure de Queen y David Bowie

de Queen y David Bowie Lonesome Drifter de Charley Crockett Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA_es/status/2042272795707523226&partner=&hide_thread=false Esta es la lista oficial de canciones que Control de Misión ha reproducido para despertar a los astronautas de @NASAArtemis II a lo largo de su misión: https://t.co/S2Ry5bTofg



Cada canción fue elegida por la tripulación, continuando una tradición que comenzó hace más de 50… pic.twitter.com/8cOsOQRSrN — NASA en español (@NASA_es) April 9, 2026 Qué hacen los cuatro astronautas de la NASA dentro de la cápsula Orión en su viaje de retorno a la Tierra Durante el noveno día de la misión Artemis 2, los astronautas comenzarán los preparativos para su regreso a la Tierra. "La tripulación dispone de tiempo para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversar con el equipo de control de vuelo", explicaron desde la NASA.

Artemis II astronautas 27-1-26 NASA/Frank Michaux Una maniobra de corrección de trayectoria garantizará que la nave espacial mantenga el rumbo correcto para el regreso. La tripulación realizará más demostraciones para completar su lista de tareas pendientes: sistemas de recolección de desechos en caso de que el inodoro de la nave Orión no funcione correctamente y comprobaciones del ajuste de las prendas para la intolerancia ortostática.

"La intolerancia ortostática, que puede causar síntomas como mareos y aturdimiento al ponerse de pie, es una posibilidad para los astronautas a su regreso a la Tierra, cuando sus cuerpos deben readaptarse a la fuerza de la gravedad sobre su circulación sanguínea. Las prendas de compresión, que se usan debajo de los trajes espaciales, pueden ser de gran ayuda", detallaron desde la NASA.