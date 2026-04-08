Las fotos más espectaculares de la misión Artemis 2: la Tierra y el lado oscuro de la Luna

La NASA compartió las fotografías tomadas por los cuatro astronautas desde la cápsula Orión. Desde el espacio, el planeta y su satélite maravillaron a millones de personas al rededor del mundo.

La NASA comenzó a compartir las maravillosas imágenes de la misión Artemis 2 desde el espacio. Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión capturaron fotografías que sorprendieron al mundo donde se puede ver con detalle la superficie lunar.

En el octavo día de vuelo, la NASA compartió varias fotos inéditas del espacio, también difundió la lista de Spotify donde suben regularmente las canciones con las que despiertan todos los días a la tripulación.

Durante el octavo día de vuelo, los cuatro astronautas evaluarán su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación , como las erupciones solares.

La misión Artemis 2 rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra. Tras el sobrevuelo lunar que realizó la cápsula Orion en el lado oscuro de la Luna el presidente Donald Trump se comunicó con los cuatro astronautas, los felicitó por su trabajo y los invitó a la Casa Blanca: "Hicieron historia y llenaron de orgullo a todo el país".

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen lograron orbitar el lado oculto de la Luna y sacar fotografías de regiones nunca antes vistas. Durante 40 minutos perdieron la comunicación con la Tierra, pero al terminar el recorrido lograron describir lo que vivieron y recibieron el llamado del presidente de Estados Unidos.

Artemis 2 es la primera misión tripulada desde hace 54 años que vuelve a llevar a los humanos a la Luna. "Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada", expresó Trump.

Durante la charla con los astronautas, Wiseman describió la experiencia para el presidente: "Vimos paisajes orientales que ningún humano ha visto antes y eso fue increíble. Salimos de un eclipse y pudimos ver la corona del Sol junto a la alineación de los planetas. Estamos emocionados".

A lo que su colega, Christina Koch, remarcó que "uno de los mayores momentos destacados fue regresar desde la cara oculta de la Luna y tener los primeros vistazos del planeta Tierra nuevamente después de estar sin comunicación durante unos 45 minutos. Realmente te recuerda qué lugar tan especial tenemos y lo importante que es para nuestra nación trabajar para liderar y no seguir en la exploración del espacio profundo".