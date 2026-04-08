8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Las fotos más espectaculares de la misión Artemis 2: la Tierra y el lado oscuro de la Luna

La NASA compartió las fotografías tomadas por los cuatro astronautas desde la cápsula Orión. Desde el espacio, el planeta y su satélite maravillaron a millones de personas al rededor del mundo.

Por
Algunas de las imágenes que compartió la NASA sobre la Luna. 

Algunas de las imágenes que compartió la NASA sobre la Luna. 

NASA Johnson
La Tierra vista desde la cápsula Orión. 

La Tierra vista desde la cápsula Orión. 

NASA
La Luna desde dentro de la nave. 

La Luna desde dentro de la nave. 

NASA Johnson
Una fotografía cercana de la Luna. 

Una fotografía cercana de la Luna. 

NASA Johnson

La NASA comenzó a compartir las maravillosas imágenes de la misión Artemis 2 desde el espacio. Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión capturaron fotografías que sorprendieron al mundo donde se puede ver con detalle la superficie lunar.

El amerizaje de la cápsula Orión será en el Océano Pacífico. 
Te puede interesar:

Misión de Artemis II: cuándo regresan los astronautas a la Tierra

En el octavo día de vuelo, la NASA compartió varias fotos inéditas del espacio, también difundió la lista de Spotify donde suben regularmente las canciones con las que despiertan todos los días a la tripulación.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Durante el octavo día de vuelo, los cuatro astronautas evaluarán su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares.

También pondrán a prueba la capacidad de pilotaje manual de Orion dirigiendo la nave espacial a través de diversas tareas.

Las imágenes más impresionantes de la Tierra y la Luna desde el espacio exterior

Luna NASA
Las vistas por la ventana de la cápsula Orión.

Las vistas por la ventana de la cápsula Orión.

Luna Tierra
¡Ahí está! La Tierra se asoma desde el otro lado de la Luna.

¡Ahí está! La Tierra se asoma desde el otro lado de la Luna.

Imagen Luna

Misión Artemis 2: Donald Trump felicitó a los astronautas por su viaje al lado oscuro de la Luna

La misión Artemis 2 rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra. Tras el sobrevuelo lunar que realizó la cápsula Orion en el lado oscuro de la Luna el presidente Donald Trump se comunicó con los cuatro astronautas, los felicitó por su trabajo y los invitó a la Casa Blanca: "Hicieron historia y llenaron de orgullo a todo el país".

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen lograron orbitar el lado oculto de la Luna y sacar fotografías de regiones nunca antes vistas. Durante 40 minutos perdieron la comunicación con la Tierra, pero al terminar el recorrido lograron describir lo que vivieron y recibieron el llamado del presidente de Estados Unidos.

Artemis 2 es la primera misión tripulada desde hace 54 años que vuelve a llevar a los humanos a la Luna. "Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada", expresó Trump.

Durante la charla con los astronautas, Wiseman describió la experiencia para el presidente: "Vimos paisajes orientales que ningún humano ha visto antes y eso fue increíble. Salimos de un eclipse y pudimos ver la corona del Sol junto a la alineación de los planetas. Estamos emocionados".

A lo que su colega, Christina Koch, remarcó que "uno de los mayores momentos destacados fue regresar desde la cara oculta de la Luna y tener los primeros vistazos del planeta Tierra nuevamente después de estar sin comunicación durante unos 45 minutos. Realmente te recuerda qué lugar tan especial tenemos y lo importante que es para nuestra nación trabajar para liderar y no seguir en la exploración del espacio profundo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.

La impactante primera foto de la NASA desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

Los cuatro astronautas ya están viajando de regreso a la Tierra. 

Misión Artemis 2: Trump felicitó a los astronautas por su viaje al lado oscuro de la Luna

Los tripulantes alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros respecto de la Tierra.

Artemis II: los astronautas batieron el récord histórico de distancia con la Tierra y emprendieron su regreso

Se espera que Artemis II llegue a la Luna a las 20:02, hora argentina y se podrá ver en vivo en diferentes plataformas
play

Misión Artemis II de la NASA: a qué hora llegará a la Luna y cómo verlo en vivo

Los astronautas muestran sus tareas en vivo. 

Los astronautas de Artemis 2 se acercan a la Luna: "Definitivamente se está haciendo más grande"

Los residuos líquidos son liberados al espacio. 

Misión Artemis 2 de la NASA: así los astronautas liberan su orina al espacio tras usar el inodoro

Rating Cero

Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU.

Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante

Actor de Hannah Montana luce irreconocible tras 20 años.

El actor de Hannah Montana que tuvo un cambio impresionante y hoy parece otra persona

¿Todo mal entre Carrá y Del Boca?

La madre de Andrea del Boca le habría pegado una cachetada a Gloria Carrá: qué se sabe de la historia

Un invitado rechazó a Pergolini.

Qué famoso conductor rechazó ir al programa de Mario Pergolini en El Trece

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Del Moro confirmó que habrá un intercambio de participantes con Gran Hermano Estados Unidos

El estreno destacado de Netflix.
play

Esta histórica saga de acción con Tom Cruise llegó a su fin y la última película está en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU.

Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante

Hace 8 minutos
La desaprobación subió 6% respecto a marzo. 

Milei sigue en caída libre en las encuestas: un 65% de los argentinos desaprueba su gestión

Hace 24 minutos
Actor de Hannah Montana luce irreconocible tras 20 años.

El actor de Hannah Montana que tuvo un cambio impresionante y hoy parece otra persona

Hace 26 minutos
Revelaron detalles del IPhone 18: cuándo sale a la venta

Llega el iPhone plegable: filtraron todos los detalles del 18 Pro y su fecha de salida a la venta

Hace 27 minutos
Ramón Biaus, turismo rural bonaerense con identidad gastronómica.

Escapadas en Buenos Aires: el destino en medio del campo con una tradición gastronómica única

Hace 28 minutos