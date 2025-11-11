Masacre en Río de Janeiro: revelan que ninguna víctima figuraba entre los más buscados Se trata de un relevamiento que marca que las 117 personas asesinadas por la Policía no eran sospechosas según la Fiscalía, luego del megaoperativo de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico. Por







Se realizó un megaoperativo contra el narcotráfico en Brasil. O Globo

Un relevamiento del informe oficial sobre el megaoperativo contra el narcotráfico llevado a cabo por las fuerzas de seguridad de Brasil en Río de Janeiro expuso que ninguna de las 117 personas asesinadas por la Policía se encontraba entre los 69 sospechosos apuntados por la Fiscalía.

Según el informe, apenas cinco de los sospechosos fueron detenidos en el marco del operativo realizado el 28 de octubre contra el Comando Vermelho. Además, el documento marca que entre los arrestados se encuentra un jefe intermedio de la organización y sus principales referentes.

En tanto, según la Policía Civil, las personas que murieron eran supuestos narcotraficantes que confrontaron con las fuerzas de seguridad e incluso señalaron que más del 95% de los muertos que ya pudieron ser identificados tenían "vínculos comprobados" con el Comando Vermelho, aunque los últimos descubrimientos desmienten las declaraciones oficiales.

Operativo Río de Janeiro Se realizó un megaoperativo en Río de Janeiro. Redes sociales El operativo se desarrolló dos de las favelas más importantes de Río de Janeiro y participaron 2.500 agentes de seguridad con el objetivo de concretar 100 órdenes de arresto. El Comando Vermelho se trata de la facción narco más antigua de Brasil y una de las mayores organizaciones criminales a nivel nacional.

Los orígenes de Comando Vermelho se remontan a la masacre cometida en septiembre de 1979 por un grupo de delincuentes detenidos en la cárcel de Ilha Grande, en el estado de Río de Janeiro, cuando asesinaron a seis presos rivales. Desde ese momento, el grupo narco creció hasta dominar la mayor parte de las zonas suburbanas de Río, y hoy tiene filiales en otros 20 estados.

Durante la última década, otros grupos criminales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC), estuvieron creciendo en todo Brasil. Esto provocó que Comando Vermelho decidiera, aproximadamente a partir de 2022, expandirse y recuperar el terreno perdido a través de alianzas con bandas regionales más pequeñas y narcos detenidos en cárceles federales de otros estados.