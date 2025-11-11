Está en Netflix, es una serie brasileña y posee escenas subidas de tono La historia de este thriller de la plataforma de streaming propone un viaje oscuro y sensual que explora los límites de la obsesión y las consecuencias de espiar la vida ajena.







El thriller de suspenso psicológico es un género que fascina por su capacidad de sumergirnos en la mente de personajes obsesivos, probando los límites de la moralidad y la ley. En ese marco, una producción brasileña de Netflix reafirma la capacidad del género para utilizar la intriga y la sensualidad como motores narrativos.

Miradas Indiscretas es un thriller erótico en formato de miniserie original de la plataforma de streaming que rápidamente capturó la atención de la audiencia global. Protagonizada por Débora Nascimento en el papel principal de Miranda, esta producción utiliza el suspenso y la seducción para explorar los peligros y las consecuencias de la obsesión voyeurista.

La serie se distingue por mezclar el drama psicológico con un fuerte componente erótico, manteniendo al espectador constantemente en la duda sobre las verdaderas intenciones y el destino de los personajes.

Netflix: sinopsis de Miradas Indiscretas Miradas Indiscretas poster Netflix La historia se centra en Miranda, una joven solitaria y extremadamente hábil como hacker, cuyo pasatiempo más íntimo es el voyeurismo. Su ventana se convierte en su cine particular, y su principal foco de atención es su vecina Cléo, una elegante y misteriosa escort de lujo.

La vida tranquila y obsesiva de Miranda cambia radicalmente cuando su atractiva vecina le pide que cuide de su perro mientras ella se ausenta por el fin de semana. Aceptando la tarea, Miranda se ve inesperadamente arrastrada a un peligroso entramado de mentiras, secretos y crímenes tras la misteriosa e inexplicable desaparición de Cléo.

A medida que Miranda se sumerge en una investigación personal para desentrañar el misterio de su vecina, cruza los límites de la ley y se enfrenta a oscuras verdades que ponen en riesgo su propia vida. Tráiler de Miradas Indiscretas Embed Reparto de Miradas Indiscretas Débora Nascimento como Miranda Emanuelle Araújo como Cléo Nikolas Antunes como Fernando Ângelo Rodrigues como Heitor