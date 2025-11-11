IR A
IR A

Está en Netflix, es una serie brasileña y posee escenas subidas de tono

La historia de este thriller de la plataforma de streaming propone un viaje oscuro y sensual que explora los límites de la obsesión y las consecuencias de espiar la vida ajena.

El thriller de suspenso psicológico es un género que fascina por su capacidad de sumergirnos en la mente de personajes obsesivos, probando los límites de la moralidad y la ley. En ese marco, una producción brasileña de Netflix reafirma la capacidad del género para utilizar la intriga y la sensualidad como motores narrativos.

Este viernes 7 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó la película Mango, dirigida por Mehdi Avaz y ambientada bajo el sol de Málaga, España. 
Te puede interesar:

Amor, emprendimiento y emoción: de qué se trata Mango, la película que sorprende a todos en Netflix

Miradas Indiscretas es un thriller erótico en formato de miniserie original de la plataforma de streaming que rápidamente capturó la atención de la audiencia global. Protagonizada por Débora Nascimento en el papel principal de Miranda, esta producción utiliza el suspenso y la seducción para explorar los peligros y las consecuencias de la obsesión voyeurista.

La serie se distingue por mezclar el drama psicológico con un fuerte componente erótico, manteniendo al espectador constantemente en la duda sobre las verdaderas intenciones y el destino de los personajes.

Netflix: sinopsis de Miradas Indiscretas

Miradas Indiscretas poster

La historia se centra en Miranda, una joven solitaria y extremadamente hábil como hacker, cuyo pasatiempo más íntimo es el voyeurismo. Su ventana se convierte en su cine particular, y su principal foco de atención es su vecina Cléo, una elegante y misteriosa escort de lujo.

La vida tranquila y obsesiva de Miranda cambia radicalmente cuando su atractiva vecina le pide que cuide de su perro mientras ella se ausenta por el fin de semana. Aceptando la tarea, Miranda se ve inesperadamente arrastrada a un peligroso entramado de mentiras, secretos y crímenes tras la misteriosa e inexplicable desaparición de Cléo.

A medida que Miranda se sumerge en una investigación personal para desentrañar el misterio de su vecina, cruza los límites de la ley y se enfrenta a oscuras verdades que ponen en riesgo su propia vida.

Tráiler de Miradas Indiscretas

Embed

Reparto de Miradas Indiscretas

Débora Nascimento como Miranda

Emanuelle Araújo como Cléo

Nikolas Antunes como Fernando

Ângelo Rodrigues como Heitor

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 
play

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Netflix cuenta con un amplio catálogo del género dramático. 
play

Drama puro: las mejores dos películas de Netflix para ver en estos días

La miniserie es tendencia en Netflix.
play

Esta serie tiene solo 4 capítulos y es de lo más visto de Netflix: está basado en un caso político real

La historia de amor de Margot y David en Netflix.
play

Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

últimas noticias

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Hace 19 minutos
Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Hace 21 minutos
Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Hace 34 minutos
Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Hace 35 minutos
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

Hace 35 minutos