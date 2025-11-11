Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Tras cinco años juntos, el intérprete confirmó su separación de Belén Riva Roy. La noticia fue revelada en televisión y él aseguró que mantienen una buena relación pese al final del vínculo.

Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance con una profesora de yoga. La noticia fue confirmada por él mismo y ya generó repercusión en el ambiente. El reconocido interprete confirmó su separación y ahora está en boca de todos: ¿de quién se trata?

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Una nueva ruptura sorprendió al mundo del espectáculo argentino. La periodista Karina Iavícoli reveló en Infama que un reconocido actor confirmó el fin de su relación amorosa, generando intriga y conversación en redes y medios.

Apenas se conoció la información, el nombre de Luciano Cáceres comenzó a circular en plataformas y buscadores. Los seguidores se mostraron sorprendidos, pero muchos destacaron la madurez del vínculo y el respeto mutuo incluso en el cierre.

La pareja estaba conformada por Luciano Cáceres y Belén Riva Roy , profesora de yoga y hermana del cronista Santiago Riva Roy. Estuvieron juntos cinco años, una relación que siempre mantuvieron con bajo perfil y lejos de la exposición mediática.

Todo comenzó cuando Iavícoli lanzó la información de manera enigmática en el programa: “Separación. Él es muy querido. Estuvo en pareja muchos años con una actriz súper. Ahora no se estarían llevando del todo bien. Tienen un tema con un auto”, dijo, generando especulación inmediata.

Luego agregó datos clave hasta revelar los nombres y para evitar dudas, la periodista aseguró que habló directamente con el actor: “Le escribí para preguntarle. Me respondió y lo confirmó. Me dijo que sí, que están separados, pero que mantienen una muy buena relación”.

Cáceres y Riva Roy habían construido una relación sólida y reservada. Él siempre evitó exponer su vida privada y ella también eligió mantener la intimidad lejos de cámaras y focos. A pesar de la separación, la información indica que la relación terminó en buenos términos.

Qué se sabe hasta ahora: