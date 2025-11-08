9 de noviembre de 2025 Inicio
Franco Colapinto: el increíble banderazo en apoyo al piloto argentino en San Pablo

Muchos fanáticos argentinos coparon las inmediaciones del Gran Premio de Brasil para manifestar su apoyo al joven piloto. El masivo aliento se debe a que la fecha en San Pablo es la única en Sudamérica.

Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil 

Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil 

La "Fiebre Colapinto" se trasladó a San Pablo. El Gran Premio de Brasil es la única fecha del calendario de la Fórmula 1 que se celebra en Sudamérica. Por eso miles de argentinos viajaron para apoyar a su joven promesa compatriota. Horas antes de la carrera, no muy lejos del autódromo José Carlos Pace se ambiente se tiñó de celeste y blanco, dejando una postal de emoción y fervor.

Alpine trabajará a contrarreloj para recuperar el auto de cara a la clasificación.
La sinceridad de Colapinto, tras el choque en la sprint del GP de Brasil: "No entiendo bien"

Si bien el piloto no tuvo una buena presentación y despistó durante la carrera sprint, la demostración de aliento fue muy efusiva e incluyó cánticos de cancha adaptados, que crearon una atmósfera única. Los fanáticos manifestaron su emoción por alentar a "Franquito" en persona.

La consigna es simple: darle un impulso anímico crucial al único argentino en las categorías teloneras de la Fórmula 1. Los argentinos hicieron sentir su presencia en San Pablo y demuestran que la carrera de mañana, en la que el argentino largará en la posición 18°, se vive como una final.

La propia escudería francesa, de la que forma parte nuestro representante, Alpine F1 compartió en redes sociales imágenes del banderazo en Interlagos y añadió: "Qué locura ver el AGUANTE y el amor que tiene este chico, totalmente merecido"

El piloto ya descansa y piensa en la mejor estrategia para sortear los obstáculos que la pista, el clima, el auto y los rivales propongan. No obstante, sabe que cuenta con el apoyo de la hinchada argentina que desplegó un impresionante banderazo para alentar al argentino pase lo que pase.

