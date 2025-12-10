Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: "Mejor que se espabile, o será el siguiente" El presidente de Estados Unidos lanzó una dura advertencia a su par colombiano, en medio de la escalada de la ofensiva antidrogas de la Casa Blanca en la región. Por + Seguir en







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una severa advertencia a su par colombiano, Gustavo Petro, quien fue un crítico de la política de Washington para América Latina. La declaración se produce en medio de una escalada en la ofensiva antidrogas de la Casa Blanca en la región, especialmente en Venezuela.

Ante preguntas de la prensa, Trump declaró que el presidente Petro "va a meterse en grandes problemas si no espabila". El mandatario estadounidense fue más allá, sentenciando: "Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando".

Al ser consultado sobre la posibilidad de llamar a Petro, como lo hizo con el líder venezolano Nicolás Maduro, Trump respondió: "No he pensado mucho en ello".

Trump justificó sus críticas recordando la situación del narcotráfico en el país sudamericano. "Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína", recordó el presidente republicano, vinculando la producción de estupefacientes con la tensión bilateral.

Embed | Trump sobre el presidente colombiano Gustavo Petro: "Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente". pic.twitter.com/GEfRo6GLin — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 10, 2025 La advertencia a Colombia se enmarca en una ofensiva militar directa y sin precedentes que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga. Desde el inicio de estos ataques contra presuntas narcolanchas en septiembre, el presidente Trump insistió en que las acciones militares en tierra contra los denominados "narcoterroristas" llegarán "muy pronto".