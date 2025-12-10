Revelaron cómo fue la huida de María Corina Machado de Venezuela: en lancha y con apoyo de EEUU

10 de diciembre de 2025 Inicio
María Corina Machado logró escapar de Venezuela y el próximo jueves brindará una conferencia de prensa en Noruega.

María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, logró escapar de su país en una lancha gracias a la ayuda de los Estados Unidos. La huida se produjo el pasado martes, un día antes de que fuera reconocida con el Premio Nobel de la Paz que fue recibido hoy por su hija, Ana Corina Sosa Machado, según publicó el medio The Wall Street Journal, a partir de la confirmación de funcionarios norteamericanos.

Hasta el momento, la salida de Machado de Venezuela es la información más concreta sobre su paradero que estuvo desconocido durante los últimos 16 meses, cuando ella decidió volcarse a la clandestinidad para evitar ser detenida por el gobierno de Nicolás Maduro. Más de un centenar de sus colaboradores están presos y muchos otros tuvieron que esconderse o exiliarse para no ser capturados por los servicios de inteligencia del régimen.

Durante los últimos días se especuló si Machado lograría estar presente en Oslo, la capital de Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. Si bien finalmente no lo consiguió, desde su entorno confirmaron que llegará al país nórdico durante esta noche después de un espectacular escape. Además, se espera que brinde el discurso por el reconocimiento que quedó pendiente en la ceremonia realizada durante el mediodía de este miércoles. Así lo aseguró el Insituto Nobel mediante un escueto comunicado en el que dijeron: "Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1998825458100568130?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998825458100568130%7Ctwgr%5Eb0c71b3a8ba6493c8f449d2177f094dc0f84e10c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2025-12-10%2Fmaria-corina-machado-sale-de-venezuela-y-estara-en-oslo.html&partner=&hide_thread=false

Según le precisaron las autoridades estadounidenses al The Wall Street Journal, primero ellos la ayudaron a salir de Venezuela por medio de una lancha hacia la isla caribeña de Curazao. Desde allí, luego logró tomarse un avión rumbo a Noruega. "Estaré en Oslo, estoy en camino", le dijo Machado al presidente del Comité Nobel noruego, Jorgen Watne Frydnes, y que fue difundido por la propia organización antes de dar inicio a la gala de premiación.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a mi familia e hijos, que no he visto en dos años, así como a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestra lucha y esfuerzo", también manifestó la lider opositora que brindará una conferencia de prensa este jueves, después de reunirse con el primer ministro del país anfitrión, Jonas Gahr Store.

