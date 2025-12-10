El Instituto Nobel confirmó que María Corina Machado ya llegó a Oslo tras salir de Venezuela Tras una odisea, se confirmó que la opositora venezolana se encuentra en Noruega, luego de que su hija recibiera el Premio de la Paz en su nombre. Mañana daría su primera conferencia de prensa internacional. Por + Seguir en







La líder venezolana María Corina Machado ya se encuentra en Oslo. X @ConVzlaComando

La líder opositora venezolana María Corina Machado llegó finalmente a Oslo, Noruega, un día después de la ceremonia donde recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. El Instituto Nobel confirmó su arribo la noche de este miércoles y puso fin a la incertidumbre sobre su paradero. Luego, la propia líder lo confirmó en redes sociales.

Machado no pudo presentarse a la gala oficial y fue su hija la encargada de recibir el reconocimiento. La confirmación marcó el cierre de un viaje que describieron como una operación de "peligro extremo" después de un largo período en la clandestinidad. Su primera aparición pública fue este miércoles por la noche, cuando saludó a militantes y seguidores desde el balcón del hotel.

La ceremonia de entrega transcurrió este miércoles sin la presencia de Machado. La propia líder había comunicado, a través de un audio, que se encontraba en camino, pero que no lograría llegar a tiempo por motivos de seguridad y logística. El Instituto Nobel, que reiteró en varias ocasiones que Machado haría todo lo posible por asistir, emitió un comunicado para confirmar que la condecorada estaba "a salvo" y que realizaba un viaje en una situación de “peligro extremo”.

En el Ayuntamiento de Oslo, la encargada de aceptar el galardón en nombre de la opositora fue su hija, Ana Corina Sosa Machado. Ella subió al estrado, ocupó la silla que esperaba a su madre y leyó el discurso de aceptación ante una ovación que incluyó al rey Harald V de Noruega. En su alocución, la hija de Machado reiteró la promesa de su madre de reunirse con ella en la capital noruega "en unas horas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1998928741381321025&partner=&hide_thread=false ¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025 Con su arribo confirmado, la agenda de la Premio Nobel de la Paz en Oslo comienza oficialmente este jueves. El Gobierno noruego y el Instituto Nobel anunciaron que Machado ofrecerá una conferencia de prensa durante la mañana, pasadas las 10, en su primera aparición pública y su primer mensaje directo a la prensa internacional luego de meses sin mostrarse en público.