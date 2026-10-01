Elecciones en Brasil 2026: cómo y dónde votar desde Argentina

Los brasileños residentes en Argentina podrán elegir presidente y vicepresidente. La primera vuelta es el 4 de octubre y una eventual segunda vuelta se definiría el 25 de ese mes.

Brasil celebra el domingo 4 de octubre la primera vuelta de sus elecciones generales 2026, y los ciudadanos brasileños que residen en Argentina ya pueden consultar de manera online el lugar exacto donde deberán emitir su voto. Para esta edición, hay 918.876 brasileños habilitados para votar fuera del país , distribuidos en 186 ciudades del mundo.

A diferencia de quienes votan dentro de Brasil, donde se eligen presidente, vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estaduales y distritales, los ciudadanos con domicilio electoral registrado en el exterior solo pueden votar para presidente y vicepresidente de la República. Esta restricción aplica para todos los brasileños residentes fuera del país, incluidos quienes viven en Argentina.

El paso previo indispensable para poder votar fue el trámite de empadronamiento y la descarga del título de elector, un proceso que tuvo como fecha límite el 7 de mayo. Quienes no hayan completado ese trámite en tiempo y forma no podrán participar de los comicios, ya que la Justicia Electoral brasileña no permite el voto en tránsito para quienes no registraron previamente su domicilio electoral en el exterior.

La manera más segura de conocer el lugar de votación es a través de la consulta oficial ante el Tribunal Superior Electoral, disponible desde el 1° de septiembre. Cada elector puede verificar su sección y establecimiento mediante la aplicación e-Título o a través de la sección "Consultar local de votação" del portal oficial del organismo, donde se solicitan los datos personales necesarios para identificar al votante.

La primera vuelta de las elecciones generales se realizará el domingo 4 de octubre, jornada en la que los electores definirán al mandatario que comandará los destinos del país durante los próximos cuatro años. Si ningún candidato presidencial logra superar el 50% de los votos válidos, se abrirá paso a una segunda vuelta entre los dos postulantes más votados, prevista para el domingo 25 de octubre.

En el exterior, incluida la Argentina, la votación se desarrolla en el horario local establecido para cada sección electoral. Para votar es necesario presentar un documento oficial con foto, entre ellos documento de identidad, pasaporte, licencia de conducir brasileña, libreta de trabajo o documentos profesionales reconocidos legalmente. También puede utilizarse el e-Título como identificación cuando la aplicación muestre la fotografía del elector, por lo que no resulta obligatorio presentar el título electoral en formato papel.

Los electores que no puedan concurrir a votar deben justificar su ausencia ante la Justicia Electoral. Para el primer turno del 4 de octubre, el plazo para presentar esa justificación vence el 3 de diciembre de 2026. En caso de realizarse una segunda vuelta y no asistir el 25 de octubre, la justificación correspondiente a ese turno podrá tramitarse hasta el 8 de enero de 2027, debiendo justificarse cada ausencia de manera independiente. El trámite puede realizarse mediante e-Título o a través del sistema de Autoatendimento Eleitoral.

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Cómo votan los brasileños en Argentina en las elecciones 2026

Los brasileños residentes en Argentina que hayan trasladado previamente su domicilio electoral al exterior pueden participar de las elecciones presidenciales desde nuestro país. El lugar de votación en Buenos Aires es la Embajada de Brasil, ubicada en Cerrito 1350, CABA, sede que funciona con el apoyo del Tribunal Electoral de Brasilia para organizar los comicios fuera del territorio brasileño.

El Código Electoral establece un mínimo de 30 votantes como condición para habilitar mesas electorales en el extranjero, y estas se instalan preferentemente en sedes de embajadas, oficinas consulares o espacios donde se brindan servicios del gobierno brasileño, tal como ocurre en el caso argentino.

Los pasos para habilitarse como votante desde la Argentina se gestionaban a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado por el Tribunal Electoral, donde era posible obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro, actualizar datos o regularizar una tarjeta cancelada.

Quienes ya completaron el trámite deberán presentarse el día de la votación con el comprobante de título emitido y la documentación correspondiente, en el horario de 8 a 17 horas tanto para la jornada del 4 de octubre como para una eventual segunda vuelta el 25 de octubre, siempre en la sede de la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

Quiénes son los candidatos en las elecciones de Brasil 2026

El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, buscará la reelección. Entre los principales competidores figura Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, representante del espacio de derecha, junto a Augusto Cury, de Adelante, Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, Romeu Zema, del Partido Novo y Renan Santos, del Movimiento Missão.

La nómina de candidatos se completa con Hertz Dias, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, Edmilson Costa, del Partido Comunista Brasilero. Clariana Barao, de Democracia Cristiana, Leonardo Avalanche, del Partido Renovador Laborista Brasileño, Rui Costa Pimenta, del Partido de la Causa Obrera, Wilson Grassi, del partido Demócrata y Samara Martins, de Unidad Popular.

Según una encuesta publicada por el instituto Nexus, Lula da Silva encabeza las intenciones de voto con el 39%, frente al 33% que registra Flávio Bolsonaro. En tercer lugar se ubica el outsider Augusto Cury, psiquiatra que se presenta como alternativa a la polarización entre izquierda y derecha, quien sorprendió al crecer nueve puntos respecto del sondeo anterior hasta alcanzar el 11% de intención de voto. Le siguen Ronaldo Caiado con el 5%, Renan Santos con el 3% y Romeu Zema con el 1%.

En caso de confirmarse un balotaje, el escenario aparece parejo, ya que en una eventual segunda vuelta Lula registra el 46% de intención de voto frente al 45% de Bolsonaro, lo que configura un empate técnico entre ambos candidatos.