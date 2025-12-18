Lula da Silva vetará la ley que redujo la pena a Jair Bolsonaro: "Tendrán que pagar por sus actos contra el país"

La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados y representa un beneficio sobre el expresidente condenado por intento de golpe de Estado. Tendrá tiempo hasta febrero para confirmar su decisión.

"Con todo el respeto al Congreso, voy a vetar la ley", afirmó Lula.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , anunció este jueves que vetará la ley aprobada por el Congreso que reduce la pena al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. Tendrá tiempo hasta febrero para confirmar y firmar su decisión.

" Si hubo un acuerdo con el gobierno, no me informaron . Si no se le informó al presidente, no hubo acuerdo", señaló en un primer momento Lula en diálogo con la prensa.

Para luego destacar la importancia de castigar a las personas implicadas en el intento de golpe y concluyan los procesos penales: "Quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos contra el país".

Además, agregó que " con el debido respeto al Congreso Nacional, cuando llegue a mi despacho, lo vetaré" : "Esto no es ningún secreto para nadie. Aún no llegamos al final del proceso; necesitamos saber quiénes son los financiadores", sentenció Lula.

A partir de la aprobación final en el Senado del miércoles, el mandatario tiene ahora 15 días hábiles para aprobar o vetar el texto, pero debido a que la próxima semana arranca el receso parlamentario, podrá hacerlo hasta febrero.

De todas maneras, el Senado de Brasil tendrá la chance de revocar el veto de Lula: para hacerlo requerirá una mayoría absoluta de al menos 41 votos.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, difundió un video en redes sociales para exponer el estado de salud de su padre, actualmente en prisión, y advirtió que su cuadro podría agravarse bajo estas circunstancias.

El material, difundido en la cuenta de X (antes Twitter) de Carlos Bolsonaro, muestra al expresidente de Brasil mientras duerme y atraviesa episodios persistentes de hipo. El hijo del exmandatario afirmó que estos incidentes requieren "cuidados médicos continuos" y representan un "riesgo real para su salud".

Además, alertó que la combinación de estos episodios con el reflujo constante que padece el expresidente podría derivar en complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Remarcó que el cuadro requiere atención médica permanente.

El mensaje que acompañó el video fue contundente y encendió las alarmas: Carlos Bolsonaro señaló que, en caso de aspirar contenido gástrico mientras duerme, su padre “podría morir por el aumento gradual de la presión que ha estado experimentando”.