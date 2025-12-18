18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lula da Silva vetará la ley que redujo la pena a Jair Bolsonaro: "Tendrán que pagar por sus actos contra el país"

La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados y representa un beneficio sobre el expresidente condenado por intento de golpe de Estado. Tendrá tiempo hasta febrero para confirmar su decisión.

Por
Con todo el respeto al Congreso
"Con todo el respeto al Congreso, voy a vetar la ley", afirmó Lula. 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará la ley aprobada por el Congreso que reduce la pena al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. Tendrá tiempo hasta febrero para confirmar y firmar su decisión.

Los mejores sitios en Brasil para recorrer y visitar este verano
Te puede interesar:

Cómo es São Miguel dos Milagres, el refugio costero que está en Brasil y es ideal para visitar en 2026

"Si hubo un acuerdo con el gobierno, no me informaron. Si no se le informó al presidente, no hubo acuerdo", señaló en un primer momento Lula en diálogo con la prensa.

Para luego destacar la importancia de castigar a las personas implicadas en el intento de golpe y concluyan los procesos penales: "Quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos contra el país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2001668051658490331&partner=&hide_thread=false

Además, agregó que "con el debido respeto al Congreso Nacional, cuando llegue a mi despacho, lo vetaré": "Esto no es ningún secreto para nadie. Aún no llegamos al final del proceso; necesitamos saber quiénes son los financiadores", sentenció Lula.

A partir de la aprobación final en el Senado del miércoles, el mandatario tiene ahora 15 días hábiles para aprobar o vetar el texto, pero debido a que la próxima semana arranca el receso parlamentario, podrá hacerlo hasta febrero.

De todas maneras, el Senado de Brasil tendrá la chance de revocar el veto de Lula: para hacerlo requerirá una mayoría absoluta de al menos 41 votos.

El hijo de Jair Bolsonaro expuso el estado de salud de su padre en prisión y advirtió: "Podría morir"

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, difundió un video en redes sociales para exponer el estado de salud de su padre, actualmente en prisión, y advirtió que su cuadro podría agravarse bajo estas circunstancias.

El material, difundido en la cuenta de X (antes Twitter) de Carlos Bolsonaro, muestra al expresidente de Brasil mientras duerme y atraviesa episodios persistentes de hipo. El hijo del exmandatario afirmó que estos incidentes requieren "cuidados médicos continuos" y representan un "riesgo real para su salud".

Además, alertó que la combinación de estos episodios con el reflujo constante que padece el expresidente podría derivar en complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Remarcó que el cuadro requiere atención médica permanente.

El mensaje que acompañó el video fue contundente y encendió las alarmas: Carlos Bolsonaro señaló que, en caso de aspirar contenido gástrico mientras duerme, su padre “podría morir por el aumento gradual de la presión que ha estado experimentando”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“El acuerdo es más favorable para ellos que para nosotros, aseguró Lula da Silva.

Lula le dio un ultimátum a la Unión Europea por el acuerdo con el Mercosur: "Ahora o nunca"

A pocos kilómetros de Porto Alegre, este pueblo se está afianzando como uno de los más visitados de la región.

Tiene montañas, muchas artesanías y es una playa escondida de Brasil: de cual se trata

Ideal para instalarse varios días y explorar los alrededores sin apuro. 

Esta playa al norte de Brasil es un destino desconocido para los argentinos y tiene un paisaje ideal: cuál es

El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales.

Cómo es Paraty, la playa de Brasil que parece quedada en el tiempo por su look pintoresco

Esta playa ofrece un entorno paradisíaco donde la Mata Atlántica desciende directamente hacia la arena blanca.

Así es playa do Julião, el destino de Brasil que tiene aguas turquesas y piscinas naturales ideales para visitar

En el video se puede escuchar los gritos de la víctima pero nadie se acercó a ayudarla. 

Terror en plena calle: un hombre mató a su exnovia de 20 puñaladas

Rating Cero

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

últimas noticias

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Hace 7 minutos
Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Hace 9 minutos
Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 15 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 15 minutos
Riquelme había mostrado interés por este futbolista a mediados de año.

Riquelme lo quería para Boca y ahora no juega en la B de Alemania

Hace 16 minutos