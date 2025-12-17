18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lula le dio un ultimátum a la Unión Europea por el acuerdo con el Mercosur: "Ahora o nunca"

El tratado comercial se está negociando hace 26 años, pero aún no logró firmarse. El pacto, que implicaría a 700 millones de consumidores finales de productos de ambos continentes, se define este sábado en Foz de Iguazú.

Por
“El acuerdo es más favorable para ellos que para nosotros

“El acuerdo es más favorable para ellos que para nosotros", aseguró Lula da Silva.

X (@LulaOficial)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le lanzó un ultimátum a la Unión Europea por su demora en la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, después de tres días de una cumbre en la que se iba a sellar el pacto con el bloque continental: "Ahora o nunca", advirtió el mandatario.

Donald Trump y Lula da Silva.
Te puede interesar:

Lula da Silva le pidió ayuda a Trump para capturar al mayor evasor fiscal de Brasil

"Ya avisé que, si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos (con la Unión Europea) mientras yo sea presidente", aseguró Lula sobre la demora en la concreción del pacto comercial que crearía una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores en productos finales y que se lleva negociando hace 26 años.

Se esperaba que el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea se firmara este sábado 20 ,durante la cumbre semestral que tendrán los países del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, cerca de la frontera con Argentina. Sin embargo, la gestión italiana a cargo de la presidenta Giorgia Meloni pidió aplazar la votación para el año que viene, porque sostiene que el documento aún no está maduro.

Esta semana, el Consejo Europeo debe votar si da luz verde a la iniciativa comercial, pero los rechazos de los últimos días repercutirían en el resultado: se necesita el aval de por lo menos 15 países miembros de la Unión Europea y que representen al menos un 65% de la población del bloque continental. En caso de que Italia finalmente opte por la negativa, que ya respaldan Francia, Polonia y Hungría, no habría posibilidades que se logre firmar el libre comercio con el Mercosur.

“El acuerdo es más favorable para ellos que para nosotros. Macron no lo quiere hacer por sus agricultores, Italia no lo quiere hacer, no sé por qué; el dato concreto es que nosotros, de Brasil, y nosotros, del Mercosur, trabajamos mucho para aceptar ese acuerdo”, dijo Lula, quien estará al frente de la próxima cumbre como presidente del bloque sudamericano por última vez. Luego, asumirá Paraguay.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hijo de Jair Bolsonaro confirmó su candidatura presidencial para las próximas elecciones

El hijo de Jair Bolsonaro confirmó su candidatura presidencial para las próximas elecciones

Claudia Sheinbaum instó a los ciudadanos mexicanos que se encuentren en Venezuela a que se acerquen a la embajada.

La presidenta de México le exigió a la ONU que "evite un derramamiento de sangre" entre Venezuela y EEUU

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Nicolás Maduro pidió apoyo militar a Colombia frente a la posibilidad de una invasión de Estados Unidos a Venezuela

Donald Trump durante su discurso en la Casa Blanca.

Donald Trump repasó su primer año de gobierno: "Estamos devolviéndole la grandeza a Estados Unidos"

El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

La familia Reiner completa durante un acto benéfico, con Nick en el medio.

Los hijos de Rob y Michele Reiner hablaron por primera vez tras el crimen y la detención de su hermano

Rating Cero

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

Nicole Neumann y Mica Viciconte ante otro conflicto por la fiesta de 15 de Allegra Cubero.

Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Se entierra en su propio pozo"

El pan dulce es uno de los clásicos de la mesa navideña.

Betular, Maru Botana o Donato: cuál es el pan dulce famoso más caro

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

últimas noticias

El McLaren que brilló en la Fórmula 1, frente a la Plaza de Mayo.

El McLaren campeón de Fórmula 1 sale de gira por Argentina: fechas y lugares del tour

Hace 28 minutos
Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

Hace 32 minutos
Claudia Sheinbaum instó a los ciudadanos mexicanos que se encuentren en Venezuela a que se acerquen a la embajada.

La presidenta de México le exigió a la ONU que "evite un derramamiento de sangre" entre Venezuela y EEUU

Hace 50 minutos
Nicole Neumann y Mica Viciconte ante otro conflicto por la fiesta de 15 de Allegra Cubero.

Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Se entierra en su propio pozo"

Hace 1 hora
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Nicolás Maduro pidió apoyo militar a Colombia frente a la posibilidad de una invasión de Estados Unidos a Venezuela

Hace 1 hora