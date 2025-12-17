Lula le dio un ultimátum a la Unión Europea por el acuerdo con el Mercosur: "Ahora o nunca" El tratado comercial se está negociando hace 26 años, pero aún no logró firmarse. El pacto, que implicaría a 700 millones de consumidores finales de productos de ambos continentes, se define este sábado en Foz de Iguazú. Por + Seguir en







“El acuerdo es más favorable para ellos que para nosotros", aseguró Lula da Silva. X (@LulaOficial)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le lanzó un ultimátum a la Unión Europea por su demora en la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, después de tres días de una cumbre en la que se iba a sellar el pacto con el bloque continental: "Ahora o nunca", advirtió el mandatario.

"Ya avisé que, si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos (con la Unión Europea) mientras yo sea presidente", aseguró Lula sobre la demora en la concreción del pacto comercial que crearía una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores en productos finales y que se lleva negociando hace 26 años.

Se esperaba que el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea se firmara este sábado 20 ,durante la cumbre semestral que tendrán los países del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, cerca de la frontera con Argentina. Sin embargo, la gestión italiana a cargo de la presidenta Giorgia Meloni pidió aplazar la votación para el año que viene, porque sostiene que el documento aún no está maduro.

Esta semana, el Consejo Europeo debe votar si da luz verde a la iniciativa comercial, pero los rechazos de los últimos días repercutirían en el resultado: se necesita el aval de por lo menos 15 países miembros de la Unión Europea y que representen al menos un 65% de la población del bloque continental. En caso de que Italia finalmente opte por la negativa, que ya respaldan Francia, Polonia y Hungría, no habría posibilidades que se logre firmar el libre comercio con el Mercosur.