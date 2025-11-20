Trump redujo aranceles agrícolas a Brasil y destacó el avance en el diálogo con Lula El presidente de Estados Unidos anunció la exclusión de ciertos productos agrícolas del recargo del 40%. Los aranceles habían sido aplicados el 1 de agosto, en represalia por el proceso judicial que culminó con la condena Bolsonaro. Por







Trump junto a Lula en la cumbre de la ASEAN en Malasia. X @LulaOficial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reducción parcial de los aranceles impuestos a Brasil, excluyendo a ciertos productos agrícolas del recargo del 40%. La medida se produce tras un avance en las negociaciones bilaterales con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los aranceles habían sido aplicados originalmente el 1 de agosto, en represalia por el proceso judicial que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro. La Casa Blanca confirmó la decisión luego de que Trump mantuviera una conversación con Lula.

El propio mandatario estadounidense citó esa comunicación en un comunicado oficial: “El 6 de octubre de 2025 participé en una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cual acordamos iniciar negociaciones para abordar las preocupaciones identificadas en el decreto. Estas negociaciones continúan”.

Según la comunicación de Washington, la decisión fue tomada tras revisar la información proporcionada por los funcionarios que monitorean la emergencia aduanera declarada mediante el Decreto Ejecutivo 14323. El texto oficial indica que “ciertas importaciones agrícolas procedentes de Brasil ya no deberían estar sujetas al arancel adicional, dado que se han registrado avances iniciales en el diálogo bilateral”.

Trump sostuvo que, basándose en esta evaluación, determinó que “es necesario y apropiado modificar el alcance de los productos sujetos al arancel adicional”. La orden actualizada entró en vigencia para las importaciones ingresadas desde el 13 de noviembre de 2025.