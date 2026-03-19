Lula da Silva anunció el nombre del nuevo ministro de Economía tras la renuncia de Fernando Haddad Dario Durigan asumirá en Hacienda en reemplazo del Haddad, quien competirá por la gobernación de São Paulo en los próximos comicios. Por + Seguir en







Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, renunciará a su puesto y será reemplazado por el actual secretario ejecutivo de la cartera, Dario Durigan.

La dimisión del ministro responde a su inminente postulación para gobernar el estado de São Paulo. El Partido de los Trabajadores programó un acto político para la noche de este jueves con el fin de formalizar su candidatura.

Durante el anuncio del relevo, el jefe de Estado destacó la labor de su aliado frente a la reciente reforma tributaria. Lula expresó que Haddad será recordado como el "ministro de Hacienda más exitoso de la historia".

Durigan, el nuevo titular de la cartera económica más relevante del país, cuenta con un perfil técnico y de confianza. A lo largo del actual mandato, el secretario trabajó a la par de su predecesor.

El panorama electoral en São Paulo se presenta adverso para el candidato del oficialismo. Las encuestas anticipan un triunfo del actual gobernador bolsonarista, Tarcísio de Freitas, quien ostenta un amplio respaldo popular para su reelección.