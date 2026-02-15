15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Lula da Silva bailó y cantó en los carnavales de Bahía y recibió un amplio apoyo popular

El presidente brasileño participó del Galo da Madrugada en Pernambuco y del circuito Campo Grande en Bahía. Hubo respaldo popular y cánticos contra una eventual amnistía por el intento de golpe de 2023.

Por
Lula da Silva bailó y cantó en los carnavales de Bahía y recibió un amplio apoyo popular

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recorrió en la noche del sábado los carnavales de Recife y Salvador, y recibió muestras explícitas de apoyo en medio de consignas en defensa de la democracia.

Las autoridades del PT invitaron formalmente a la delegación argentina al próximo Congreso Nacional en abril.
Te puede interesar:

"Que no afloje": el fuerte mensaje de apoyo de Lula a Cristina Kirchner desde Brasil

En la capital de Pernambuco, Lula se sumó al tradicional Galo da Madrugada, considerado el mayor bloque carnavalesco del mundo por su convocatoria. Saludó a los asistentes, acompañó parte del desfile y se mezcló con el mar de sombrillas de frevo que marcan la identidad del carnaval pernambucano.

Desde sus redes sociales, el mandatario remarcó el peso cultural y económico de la celebración. “El Carnaval es más que una fiesta: es identidad, es trabajo, es generación de ingresos”, sostuvo, en un mensaje que combinó celebración y reivindicación política. Lula estuvo acompañado por la primera dama, Janja da Silva, el alcalde de Recife, João Campos, y la gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/artcobat/status/2022805445421765054&partner=&hide_thread=false

Más tarde, el presidente se trasladó a Salvador, en Bahía, donde participó del circuito Campo Grande, uno de los ejes centrales del carnaval local. Allí también recibió respaldo de sectores que corearon “sin amnistía”, en alusión a la posibilidad de perdonar Jair Bolsonaro y los condenados por el intento de golpe de Estado de 2023.

En ese marco festivo y político a la vez, Lula describió la experiencia con una frase que sintetiza el tono de su visita: “Los bahianos tienen sabor, ritmo y energía. Es imposible quedarse quieto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2022813568433844263&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Arbel Yehoud pasó 482 días secuestrada por Hamás en Gaza.

El desgarrador relato del cautiverio de la pareja israelí del argentino Ariel Cunio, rehenes en Gaza

Una carroza de la comparsa União de Maricá perdió el control en el desfile de carnaval.
play

Accidente en el Carnaval de Río de Janeiro: Una carroza perdió el control y aplastó a tres personas

Bomberos, militares y agentes de la Policía Nacional de Paraguay participan del operativo para encontrar a Tobías.

Tragedia en Paraguay: buscan a un nene argentino arrastrado por el agua

Rusia tildó a Zelenski de drogadicto neonazi y de sufrir delirios de enfermo

Rusia tildó a Zelenski de "drogadicto neonazi" y de sufrir "delirios de enfermo"

El desgarrador relato de una de las víctimas de Epstein: No había forma de escapar

El desgarrador relato de una de las víctimas de Epstein: "No había forma de escapar"

trump choca contra las urnas: siete derrotas electorales consecutivas que agitan el juicio politico

Trump choca contra las urnas: siete derrotas electorales consecutivas que agitan el juicio político

Rating Cero

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

La reconocida Elizabeth Olsen había participado de un casting antes de entrar a la franquicia Marvel

Cuál es el gran papel al que había audicionado Elizabeth Olsen antes de ser estrella de Marvel

Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

últimas noticias

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Hace 10 minutos
Arbel Yehoud pasó 482 días secuestrada por Hamás en Gaza.

El desgarrador relato del cautiverio de la pareja israelí del argentino Ariel Cunio, rehenes en Gaza

Hace 31 minutos
play
Una carroza de la comparsa União de Maricá perdió el control en el desfile de carnaval.

Accidente en el Carnaval de Río de Janeiro: Una carroza perdió el control y aplastó a tres personas

Hace 45 minutos
Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Hace 58 minutos
La víctima se llamaba Brian Cabrera.

Mercedes: asesinaron a un joven tras una discusión en el carnaval y detuvieron a una madre y su hijo

Hace 1 hora