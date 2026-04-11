11 de abril de 2026 Inicio
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Los astronautas de Artemis 2, orgullosos por el éxito de la misión: "Es el inicio de una nueva era"

La NASA presentó a la tripulación que orbitó la Luna en una histórica travesía de 10 días. En conferencia de prensa, destacaron la seguridad técnica de la cápsula Orión y compartieron sus vivencias: "Ver la Tierra desde la órbita lunar es un recordatorio de nuestra fragilidad", aseguraron.

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La tripulación de Artemis 2 junto con Integrity

La tripulación de Artemis 2 junto con Integrity, la cápsula de Orión en la que realizaron el amerizaje. 

NASA

Los cuatro astronautas de la misión Artemis 2 compartieron este sábado sus sensaciones en una conferencia de prensa, tras completar un viaje de 10 días hacia la órbita lunar. La nave Orión finalizó su recorrido con éxito, lo que representa el retorno del ser humano hacia el satélite terrestre luego de más de medio siglo de ausencia.

El primer objetivo es la Luna para poder luego llegar a Marte. 
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El encuentro con la prensa en Houston, Texas, reflejó una mezcla de alivio y orgullo por parte de los viajeros espaciales. La cápsula Integrity superó un reingreso exigente a la atmósfera, con velocidades de 40.000 kilómetros por hora y un descenso que precisó una maniobra perfecta frente a las costas de San Diego, en el estado de California.

El comandante Reid Wiseman destacó la dimensión histórica de esta misión durante la charla con los medios. "Hemos visto cosas que la humanidad no experimentaba en décadas. Ver la Tierra desde la órbita lunar es un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra ambición", manifestó el líder de la expedición.

Por su parte, la especialista Christina Koch subrayó el impacto social de este nuevo logro para la ciencia. "Este viaje representa a toda una generación que se anima a soñar en grande", expresó la primera mujer en orbitar la Luna. Victor Glover, encargado de pilotear la misión, señaló que "la transición hacia la trayectoria lunar fue una demostración perfecta de ingeniería".

Jeremy Hansen resaltó que la cooperación internacional permite alcanzar "objetivos más ambiciosos" en el espacio profundo. En tanto, el gerente de la misión, Howard Hu, confirmó que validaron todos los sistemas clave para la exploración humana. "Este es el inicio de una nueva era. Artemis II confirmó que estamos listos para avanzar hacia Artemis 3", afirmó.

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