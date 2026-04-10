Misión Artemis 2 de la NASA regresa a la Tierra: cómo seguir en vivo el amerizaje y lo que ocurre dentro de la nave Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen se preparan para regresar a casa esta noche, horario de Argentina. Por + Seguir en







La NASA transmitirá el amerizaje en vivo.

En el día 10 de la misión Artemis 2 se preparan para regresar a la Tierra, desde Houston dieron inicio al día 10 la fase final de su viaje de regreso a casa con las canciones "Run to the Water" de Live y "Free" de Zac Brown Band. Después de la tercera maniobra de corrección de trayectoria de regreso, los cuatro astronautas estarán listos para amerizar sobre el océano Pacífico.

La cápsula Orión amerizará sobre las costas de San Diego, donde un equipo conjunto de recuperación de la NASA y el ejército estadounidense estará preparado para dar la bienvenida a la tripulación.

Desde Argentina, el reingreso se podrá ver a partir de las 20:53, NASA estimó que la reentrada a la atmósfera hasta el amerizaje transcurrirá en un total de 8 minutos, donde no existe ningún tipo de plan ante alguna emergencia y la vida de los astronautas depende del escudo térmico de la cápsula.

Gemini_Generated_Image_u7of74u7of74u7of Paso a paso de la reentrada de la misión Artemis 2. Imagen de la NASA traducida con Gemini. El reingreso de la misión Artemis 2 será transmitida en vivo mediante el canal NASA+, Amazon Prime , Apple TV , Netflix , HBO Max, Discovery+ , Peacock y Roku, y en el canal oficial de YouTube.

Según explicaron desde la página oficial de la NASA, Durante la reentrada, el módulo de servicio se separará 20 minutos antes de que Orion alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái.

La última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende. Orión alcanzará su velocidad máxima cerca de los aproximadamente 3.800 km/h justo antes de la interfaz de entrada. NASA infografía 9-4-26 Infografía de la secuencia de reentrada de la cápsula Orión. Infografía compartida por la NASA traducida por Gemini. Después de un corte en las comunicaciones programado, la cápsula Orion se desprenderá de la cubierta de su compartimento delantero, desplegará sus paracaídas de frenado y, a continuación, desplegará sus tres paracaídas principales para reducir la velocidad de la cápsula antes del amerizaje frente a la costa de San Diego. Así se verá desde la cápsula Orión el regreso de la misión Artemis 2 de la NASA Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcordovaok/status/2042554996038787182&partner=&hide_thread=false Esto es lo que verán y vivirán los astronautas de #ArtemisII durante el reingreso en la atmósfera terrestre a partir de las 20:53 ARG (23:53 UTC). Algo tan bello como aterrador, el momento culminante de una histórica misión ! pic.twitter.com/1NofxAOFy6 — Diego Córdova (@dcordovaok) April 10, 2026 Cronología del amerizaje de Artemis 2 Horario Estados Unidos 19:33: El módulo de tripulación de Orion se separará del módulo de servicio, dejando al descubierto su escudo térmico para el regreso de la nave espacial a través de la atmósfera terrestre, donde encontrará temperaturas de aproximadamente 3000 grados Fahrenheit.

El módulo de tripulación de Orion se separará del módulo de servicio, dejando al descubierto su escudo térmico para el regreso de la nave espacial a través de la atmósfera terrestre, donde encontrará temperaturas de aproximadamente 3000 grados Fahrenheit. 19:37: Tras la separación, Orion realizará una maniobra de elevación del módulo de tripulación de 18 segundos para establecer el ángulo de entrada adecuado y alinear el escudo térmico para la interfaz atmosférica.

Tras la separación, Orion realizará una maniobra de elevación del módulo de tripulación de 18 segundos para establecer el ángulo de entrada adecuado y alinear el escudo térmico para la interfaz atmosférica. 19:53: Cuando Orion alcanza los 122.244 metros (400.000 pies) sobre la superficie terrestre, viajando a casi 35 veces la velocidad del sonido. Se espera que la tripulación experimente hasta 3,9 G durante la fase de reentrada prevista. Este momento marca el primer contacto de la nave con la atmósfera superior y el inicio de un apagón de comunicaciones programado de seis minutos mientras se acumula plasma alrededor de la cápsula.

Cuando Orion alcanza los 122.244 metros (400.000 pies) sobre la superficie terrestre, viajando a casi 35 veces la velocidad del sonido. Se espera que la tripulación experimente hasta 3,9 G durante la fase de reentrada prevista. Este momento marca el primer contacto de la nave con la atmósfera superior y el inicio de un apagón de comunicaciones programado de seis minutos mientras se acumula plasma alrededor de la cápsula. 20:03: A una altitud aproximada de 22.000 pies, se desplegarán los paracaídas de frenado, lo que ralentizará y estabilizará la cápsula mientras Orion se acerca al amerizaje.

A una altitud aproximada de 22.000 pies, se desplegarán los paracaídas de frenado, lo que ralentizará y estabilizará la cápsula mientras Orion se acerca al amerizaje. 20:04: A unos 1800 metros de altitud, los paracaídas de frenado se soltarán y los tres paracaídas principales se desplegarán, reduciendo la velocidad de Orión a menos de 219 km/h. Embed - NASA’s Artemis II Crew Comes Home (Official Broadcast) 20:07: Reduciendo su velocidad a 32 km/h, la nave Orion amerizará en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, completando así el regreso a la Tierra de la tripulación de Artemis II tras un viaje de 1010.000 kilómetros.

Reduciendo su velocidad a 32 km/h, la nave Orion amerizará en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, completando así el regreso a la Tierra de la tripulación de Artemis II tras un viaje de 1010.000 kilómetros. Desde allí, equipos de la NASA y del ejército estadounidense extraerán a la tripulación de la nave Orion y la trasladarán en helicóptero al portaaviones USS John P. Murtha.

Dos horas después del amerizaje, la tripulación será evacuada de la cápsula Orion y trasladada en avión al USS Murtha. Equipos de rescate la recogerán, la ayudarán a subir a una balsa inflable y, posteriormente, la transportarán en helicóptero hasta el buque. Una vez a bordo, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra, donde aeronaves los llevarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.