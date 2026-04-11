La misión Artemis 2 terminó, pero el plan de la NASA continúa: desde una base en la Luna hasta explorar Marte

La administración estadounidense batió el récord del vuelo espacial tripulado más lejano. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen regresaron sanos y salvos a la Tierra: abrieron la posibilidad a objetivos en el espacio profundo.

La misión Artemis 2 de la NASA llegó a su fin , los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch , y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen amerizaron en el océano Pacífico sanos y salvos, después de romper récords. Sin embargo, la carrera espacial no terminó, la administración estadounidense tiene más planes por delante para establecer una base permanente en la Luna.

Artemis 2 regresó a la Tierra y completó con éxito la histórica misión a la Luna

" Con Artemis II completada, ahora nos centramos con confianza en el ensamblaje de Artemis III y en la preparación para regresar a la superficie lunar, construir la base y no volver a abandonar la Luna jamás ", expresó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El trabajo de la NASA junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) que colaboró con la construcción del módulo de servicio, y la labor de ingenieros pudieron cumplir con éxito una misión que tenía altas expectativas en todo el mundo.

Tras el amerizaje, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, remarcó que " Artemis II demostró la eficacia del vehículo, de los equipos, de la arquitectura y de la colaboración internacional que permitirán el regreso de la humanidad a la superficie lunar . Reid, Victor, Christina y Jeremy llevaron las esperanzas de este mundo más lejos de lo que los humanos han viajado en más de medio siglo. Hace cincuenta y tres años, la humanidad abandonó la Luna. Esta vez, regresamos para quedarnos. El futuro está en nuestras manos".

Semanas atrás la NASA dio marcha atrás y canceló la construcción de la estación en órbita llamada Lunar Gateway construida por Northrop Grumman Vantor. En teoría, la estación permitiría a los astronautas explorar la Luna y el espacio profundo. Su función principal es proporcionar un ambiente habitable donde los astronautas puedan realizar tareas científicas y de mantenimiento.

En esta línea Isaacman añadió que "a pesar de algunos de los desafíos reales relacionados con el hardware y los plazos, podemos reutilizar equipos y los compromisos de los socios internacionales para apoyar los objetivos del programa en superficie y otros objetivos".

Este cambio rotundo es un desafío para la NASA, ya que no se sabe con seguridad si toda la estructura de la estación podría ser utilizada para crear la base en la Luna. Mientras tanto, China tiene previsto su primer alunizaje para el 2030.

Sistema de aterrizaje humano NASA

Cómo continúa el plan de la NASA para crear una base en la Luna

La NASA se propuso para 2027 lazar la misión Artemis 3, que consiste en una nueva tripulación a bordo de la nave espacial Orión, impulsada por el mismo cohete utilizado en Artemis 2 el Space Launch System (SLS) para poder probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orión y otras naves espaciales comerciales, necesarias para poder alunizar.

En la página oficial de la NASA adelantaron que desarrollarán un Sistema de aterrizaje humano (HLS) que será el medio de transporte que llevará a los astronautas a la superficie lunar como parte del programa Artemis.

La NASA firmó un contrato con SpaceX para que colaborar con el diseño del Sistema de Aterrizje Humano para el programa Artemis "para garantizar que el diseño de la compañía cumpla con todos los requisitos de la misión y de seguridad".

Sistema de aterrizaje humano NASA De esta manera los astronautas puden llegar a la Luna. NASA

Fases del plan de la NASA para construir la base en la Luna

Fase uno: Construir, probar y aprender: La NASA pasa de misiones puntuales y poco frecuentes a un enfoque modular y repetible. Mediante las entregas del programa CLPS (Servicios Comerciales de Carga Lunar) y el programa LTV (Vehículo de Terreno Lunar), la agencia aumentará el ritmo de la actividad lunar, enviando vehículos exploradores, instrumentos y demostraciones tecnológicas que impulsan la movilidad, la generación de energía (incluidas unidades de calentamiento por radioisótopos y generadores termoeléctricos por radioisótopos), las comunicaciones, la navegación, las operaciones en la superficie y una amplia gama de investigaciones científicas.

La NASA pasa de misiones puntuales y poco frecuentes a un enfoque modular y repetible. Mediante las entregas del programa CLPS (Servicios Comerciales de Carga Lunar) y el programa LTV (Vehículo de Terreno Lunar), la agencia aumentará el ritmo de la actividad lunar, enviando vehículos exploradores, instrumentos y demostraciones tecnológicas que impulsan la movilidad, la generación de energía (incluidas unidades de calentamiento por radioisótopos y generadores termoeléctricos por radioisótopos), las comunicaciones, la navegación, las operaciones en la superficie y una amplia gama de investigaciones científicas. Fase dos: Establecimiento de infraestructura inicial: Con la experiencia adquirida en las primeras misiones, la NASA avanza hacia una infraestructura semihabitable y una logística regular. Esta fase respalda las operaciones recurrentes de los astronautas en la superficie e incorpora importantes contribuciones internacionales, incluido el vehículo explorador presurizado de JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial) y, potencialmente, otras cargas útiles científicas, vehículos exploradores y capacidades de infraestructura y transporte de socios.

Fase tres: Facilitar la presencia humana de larga duración: A medida que los sistemas de aterrizaje tripulados (HLS) con capacidad de carga entren en funcionamiento, la NASA proporcionará la infraestructura más pesada necesaria para una presencia humana continua en la Luna, marcando la transición de expediciones periódicas a una base lunar permanente. Esto incluirá los Hábitats Multipropósito (MPH) de la ASI (Agencia Espacial Italiana), el Vehículo Utilitario Lunar de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y oportunidades para contribuciones adicionales en materia de habitabilidad, movilidad en la superficie y logística.

Próxima parada Marte

En la página oficial de la NASA informan sobre los desafíos que tienen que atravesar para poder llegar al planeta rojo, desde la distancia, hasta la forma de abastecer con comida, agua y combustible las naves que transporten a los astronautas.

Algunos datos sobre Marte: las tormentas de polvo son periódicas, pueden llegar a durar meses por lo que científicos piensan que la energía de fisión nuclear es la opción más adecuada que la energía solar, las temperaturas pueden oscilar entre los 175,6 ° y 30°, la atmósfera está compuesta en un 96% de dióxido de carbono, un año dura casi el doble que un año en la Tierra y la gravedad en Marte es de aproximadamente un tercio de la gravedad en la Tierra.

Marte Misió NASA Imagen ilustrativa de la NASA de cómo sería establecer a los astronautas en Marte.

Desarrollos clave que tiene que realizar la NASA para poder establecer una colonia en Marte