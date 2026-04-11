11 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La misión Artemis 2 terminó, pero el plan de la NASA continúa: desde una base en la Luna hasta explorar Marte

La administración estadounidense batió el récord del vuelo espacial tripulado más lejano. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen regresaron sanos y salvos a la Tierra: abrieron la posibilidad a objetivos en el espacio profundo.

Por
El primer objetivo es la Luna para poder luego llegar a Marte. 

El primer objetivo es la Luna para poder luego llegar a Marte. 

Los astronautas ya están en el USS John P. Murtha y hasta sonrieron para las fotos. 
Te puede interesar:

Artemis 2 regresó a la Tierra y completó con éxito la histórica misión a la Luna

"Con Artemis II completada, ahora nos centramos con confianza en el ensamblaje de Artemis III y en la preparación para regresar a la superficie lunar, construir la base y no volver a abandonar la Luna jamás", expresó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El trabajo de la NASA junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) que colaboró con la construcción del módulo de servicio, y la labor de ingenieros pudieron cumplir con éxito una misión que tenía altas expectativas en todo el mundo.

Imagen Luna

Tras el amerizaje, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, remarcó que "Artemis II demostró la eficacia del vehículo, de los equipos, de la arquitectura y de la colaboración internacional que permitirán el regreso de la humanidad a la superficie lunar. Reid, Victor, Christina y Jeremy llevaron las esperanzas de este mundo más lejos de lo que los humanos han viajado en más de medio siglo. Hace cincuenta y tres años, la humanidad abandonó la Luna. Esta vez, regresamos para quedarnos. El futuro está en nuestras manos".

Semanas atrás la NASA dio marcha atrás y canceló la construcción de la estación en órbita llamada Lunar Gateway construida por Northrop Grumman Vantor. En teoría, la estación permitiría a los astronautas explorar la Luna y el espacio profundo. Su función principal es proporcionar un ambiente habitable donde los astronautas puedan realizar tareas científicas y de mantenimiento.

En esta línea Isaacman añadió que "a pesar de algunos de los desafíos reales relacionados con el hardware y los plazos, podemos reutilizar equipos y los compromisos de los socios internacionales para apoyar los objetivos del programa en superficie y otros objetivos".

Este cambio rotundo es un desafío para la NASA, ya que no se sabe con seguridad si toda la estructura de la estación podría ser utilizada para crear la base en la Luna. Mientras tanto, China tiene previsto su primer alunizaje para el 2030.

Sistema de aterrizaje humano

Cómo continúa el plan de la NASA para crear una base en la Luna

La NASA se propuso para 2027 lazar la misión Artemis 3, que consiste en una nueva tripulación a bordo de la nave espacial Orión, impulsada por el mismo cohete utilizado en Artemis 2 el Space Launch System (SLS) para poder probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orión y otras naves espaciales comerciales, necesarias para poder alunizar.

En la página oficial de la NASA adelantaron que desarrollarán un Sistema de aterrizaje humano (HLS) que será el medio de transporte que llevará a los astronautas a la superficie lunar como parte del programa Artemis.

La NASA firmó un contrato con SpaceX para que colaborar con el diseño del Sistema de Aterrizje Humano para el programa Artemis "para garantizar que el diseño de la compañía cumpla con todos los requisitos de la misión y de seguridad".

Sistema de aterrizaje humano NASA
De esta manera los astronautas puden llegar a la Luna.

De esta manera los astronautas puden llegar a la Luna.

Fases del plan de la NASA para construir la base en la Luna

  • Fase uno: Construir, probar y aprender: La NASA pasa de misiones puntuales y poco frecuentes a un enfoque modular y repetible. Mediante las entregas del programa CLPS (Servicios Comerciales de Carga Lunar) y el programa LTV (Vehículo de Terreno Lunar), la agencia aumentará el ritmo de la actividad lunar, enviando vehículos exploradores, instrumentos y demostraciones tecnológicas que impulsan la movilidad, la generación de energía (incluidas unidades de calentamiento por radioisótopos y generadores termoeléctricos por radioisótopos), las comunicaciones, la navegación, las operaciones en la superficie y una amplia gama de investigaciones científicas.
  • Fase dos: Establecimiento de infraestructura inicial: Con la experiencia adquirida en las primeras misiones, la NASA avanza hacia una infraestructura semihabitable y una logística regular. Esta fase respalda las operaciones recurrentes de los astronautas en la superficie e incorpora importantes contribuciones internacionales, incluido el vehículo explorador presurizado de JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial) y, potencialmente, otras cargas útiles científicas, vehículos exploradores y capacidades de infraestructura y transporte de socios.
  • Fase tres: Facilitar la presencia humana de larga duración: A medida que los sistemas de aterrizaje tripulados (HLS) con capacidad de carga entren en funcionamiento, la NASA proporcionará la infraestructura más pesada necesaria para una presencia humana continua en la Luna, marcando la transición de expediciones periódicas a una base lunar permanente. Esto incluirá los Hábitats Multipropósito (MPH) de la ASI (Agencia Espacial Italiana), el Vehículo Utilitario Lunar de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y oportunidades para contribuciones adicionales en materia de habitabilidad, movilidad en la superficie y logística.

Próxima parada Marte

En la página oficial de la NASA informan sobre los desafíos que tienen que atravesar para poder llegar al planeta rojo, desde la distancia, hasta la forma de abastecer con comida, agua y combustible las naves que transporten a los astronautas.

Algunos datos sobre Marte: las tormentas de polvo son periódicas, pueden llegar a durar meses por lo que científicos piensan que la energía de fisión nuclear es la opción más adecuada que la energía solar, las temperaturas pueden oscilar entre los 175,6 ° y 30°, la atmósfera está compuesta en un 96% de dióxido de carbono, un año dura casi el doble que un año en la Tierra y la gravedad en Marte es de aproximadamente un tercio de la gravedad en la Tierra.

Marte Misió NASA
Imagen ilustrativa de la NASA de cómo sería establecer a los astronautas en Marte.

Imagen ilustrativa de la NASA de cómo sería establecer a los astronautas en Marte.

Desarrollos clave que tiene que realizar la NASA para poder establecer una colonia en Marte

  • Oxígeno: El experimento MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) es fundamental para la NASA, ya que demuestra la capacidad de producir oxígeno directamente desde la atmósfera marciana, lo cual es vital tanto para la respiración de los astronautas como para la combustión de combustible.

  • Alimento: Debido a la imposibilidad de recibir reabastecimientos en viajes de ida y vuelta, la NASA investiga sistemas alimentarios que mantengan la calidad y nutrición a largo plazo, complementando esto con estudios de cultivo de plantas en la Estación Espacial Internacional.

  • Agua: Se están perfeccionando sistemas avanzados de soporte vital, actualmente bajo prueba en la Estación Espacial Internacional, diseñados para reciclar y regenerar de manera eficiente agua, aire y otros recursos esenciales.

  • Fuerza (Energía): Para una exploración efectiva, los astronautas requieren fuentes de energía fiables, ligeras e independientes del clima marciano; la NASA está evaluando diversas tecnologías, destacando los sistemas de energía por fisión nuclear para su uso en la superficie.

  • Trajes espaciales: Funcionan como verdaderas "naves espaciales personales" que garantizan la supervivencia del astronauta, proporcionando soporte vital, monitorización biométrica, comunicaciones y protección total contra el entorno hostil del planeta.

  • Comunicaciones: Se proyecta el uso de sistemas de comunicaciones láser para mantener el contacto con la Tierra, lo que permitiría la transferencia de grandes volúmenes de datos, incluyendo vídeo de alta definición y telemetría en tiempo real.

  • Refugio: Los hábitats marcianos, ya sean fijos o móviles (sobre ruedas), deben actuar como un hogar completo, ofreciendo espacios presurizados, sistemas de reciclaje robustos y todas las comodidades necesarias para la vida humana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astronautas se despiertan con música. 

Misión Artemis 2: cuáles son las canciones con las que se despiertan los astronautas en el espacio

Algunas de las imágenes que compartió la NASA sobre la Luna. 

Las fotos más espectaculares de la misión Artemis 2: la Tierra y el lado oscuro de la Luna

El amerizaje de la cápsula Orión será en el Océano Pacífico. 

Misión de Artemis II: cuándo regresan los astronautas a la Tierra

La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.

La impactante primera foto de la NASA desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

Los cuatro astronautas ya están viajando de regreso a la Tierra. 

Misión Artemis 2: Trump felicitó a los astronautas por su viaje al lado oscuro de la Luna

Los tripulantes alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros respecto de la Tierra.

Artemis II: los astronautas batieron el récord histórico de distancia con la Tierra y emprendieron su regreso

Rating Cero

Yanina Latorre apuntó contra José Chatruc.

Yanina Latorre fulminó a una pareja de famosos: "Ojalá te deje"

Paula Chaves y Zaira Nara, en plena guerra.

La drástica decisión de Paula Chaves con Zaira Nara: "Ya no es más la..."

¿Qué le pasa a Floppy Tesouro?

El duro momento de salud que atraviesa Floppy Tesouro: "Los dolores son insoportables"

Matt Damon y su transformación para interpretar a Odiseo.

El increíble cambio que tuvo que hacer Matt Damon para la película "La Odisea"

Para los fans del UCM, eso significaría vivir momentos clave de sus series favoritas rodeados de público, con sonido envolvente y pantalla gigante, algo muy distinto a verlos en casa.

Marvel tiene planes de pasar sus series en el cine y Daredevil: Born Again podría ser la primera

La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante.

Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por su supuesto romance con el exmarido de Pampita

últimas noticias

De promesa en Independiente a empresario en Estados Unidos.

¿De qué jugador se trata? Pasó por Independiente, jugó en Finlandia y hoy vive en Estados Unidos

Hace 13 minutos
El mensaje final es tan simple como poco espectacular: priorizar una alimentación natural, moverse más a lo largo del día, dormir lo suficiente, gestionar el estrés y cuidar los vínculos personales.

"Comer bien, caminar más y...": un experto en longevidad reveló las tres claves para vivir más años

Hace 18 minutos
Ambos adolescentes se electrocutaron durante 10 segundos.

Al borde de la muerte: salvó a su amigo que se electrocutó en una cancha de fútbol

Hace 26 minutos
En el video, la joven mostró su tobillera electrónica y contó lo que hizo durante el día. 

Agostina Páez mostró en redes cómo vivió su detención en Brasil: "La he pasado muy mal"

Hace 41 minutos
En el video se puede observar el supuesto fantasma de una mujer.

Espeluznante: el fantasma de una mujer intentó entrar a su casa y lo grabó con el celular

Hace 1 hora