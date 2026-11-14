14 de noviembre de 2026 Inicio
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Dos acróbatas cordobeses fueron detenidos por el ICE en un aeropuerto de Estados Unidos

Los artistas cordobeses viven en Florida desde 2020 y viajaban para despedir a un amigo. El organismo migratorio sostiene que habían superado el plazo autorizado de permanencia, mientras sus familiares afirman que tenían permisos laborales vigentes y solicitudes de asilo pendientes de resolución.

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Los dos acróbatas cordobeses permanecen detenidos en centros migratorios de Arizona.

Los dos acróbatas cordobeses permanecen detenidos en centros migratorios de Arizona.

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Dos acróbatas cordobeses quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de noviembre, en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, cuando viajaban desde Orlando para asistir al funeral de un amigo, luego de que la agencia señalara que habían superado el plazo autorizado de permanencia.

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Los argentinos Gustavo Romanello y Agustín Baccega permanecen alojados en centros de detención separados, ambos en Arizona, mientras avanzan sus expedientes ante la Justicia migratoria. Baccega fue trasladado al Eloy Federal Contract Facility y Romanello quedó en el Florence Service Processing Center, dos dependencias federales ubicadas en ese estado del suroeste estadounidense.

El arresto generó versiones contrapuestas sobre la situación documental de ambos, que viven en Estados Unidos desde 2020 y desarrollaban allí actividades profesionales: sus familiares aseguran que ingresaron legalmente, pidieron asilo y conservaban autorizaciones laborales vigentes mientras aguardaban una respuesta oficial de las autoridades migratorias federales sobre sus solicitudes.

El ICE, en cambio, afirmó que los dos habían excedido el período de estadía permitido y aclaró que una autorización para trabajar no equivale a un estatus migratorio regular. Según la agencia, ese permiso tampoco impide que una persona quede detenida ni que enfrente un procedimiento de deportación.

Las familias de Gustavo Romanello y Agustín Baccega esperan avances en sus causas judiciales.

Las familias de Gustavo Romanello y Agustín Baccega esperan avances en sus causas judiciales.

Qué dicen las familias y la defensa de los dos argentinos

Según publicó El Doce, el abogado Samuel Sketers cuestionó el procedimiento y afirmó que, antes de enviar los expedientes a la Justicia migratoria, debía realizarse una entrevista administrativa. "En este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración", explicó a Spectrum Noticias Florida.

El letrado agregó que el Gobierno estadounidense nunca les concedió esa instancia y cuestionó que ambos fueran enviados directamente a prisión. "Simplemente los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande", sostuvo en diálogo con el medio estadounidense Spectrum Noticias Florida sobre el caso.

El ICE arrestó a los argentinos en el aeropuerto de Phoenix, en Estados Unidos.

El ICE arrestó a los argentinos en el aeropuerto de Phoenix, en Estados Unidos.

Mónica Benseny, madre de Baccega, también habló con Spectrum Noticias Florida y describió el momento que atraviesan las familias como "terrible, tremendamente angustiante y desesperante". Además, destacó que ambos artistas son personas "responsables, honestas, cumplidoras y trabajadoras" y expresó su preocupación por la incertidumbre que rodea la situación judicial de los dos cordobeses.

Liliana Soria, madre de Romanello, expresó a Telemundo su angustia por la distancia y la falta de información sobre las condiciones de detención de su hijo: "Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están".

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