León XIV recordó al papa Francisco, muerto durante el Lunes de Pascua de 2025

A casi un año de la muerte del papa Francisco, el actual obispo de Roma, León XIV, lo recordó "con particular afecto, a la luz del Resucitado". El expontífice argentino falleció el Lunes de Pascua de 2026, lo que motivó el mensaje.
A casi un año del fallecimiento de Jorge Bergoglio, el actual pontífice honró su memoria con un cálido mensaje. También lo mencionó en su bendición Urbi et Orbi del domingo, al retomar la expresión "globalización de la indiferencia".
A casi un año de la muerte del papa Francisco, el actual obispo de Roma, León XIV, lo recordó "con particular afecto, a la luz del Resucitado". El expontífice argentino falleció el Lunes de Pascua de 2026, lo que motivó el mensaje.
"Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al papa Francisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor", escribió en su cuenta de X el pontífice nacido en Estados Unidos.
Si bien el año calendario del fallecimiento de Jorge Bergoglio se cumple el 21 de abril, al haber sido el lunes luego de Semana Santa el actual papa aprovechó para honrar su memoria y mantener vivo su legado.
El domingo, en su primera bendición Urbi et Orbi de Pascua, León XIV retomó la expresión "globalización de la indiferencia" de Francisco. "Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas. Indiferentes a las consecuencias de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes a las repercusiones económicas y sociales que producen, y que todos sufrimos", señaló, en el marco de la guerra en Medio Oriente.
El 10 de mayo del año pasado, León XIV, al regresar de Genezzano, se detuvo en la basílica Santa María la Mayor para rendir homenaje a su predecesor.
El primer gesto fue arrodillarse y colocar una rosa blanca sobre el mármol donde está grabada la palabra "Franciscus". El Papa León XIV, después de su excursión para rezar en el santuario de la Madre del Buen Consejo, no regresó al Vaticano sino que prolongó su viaje hasta la Basílica de Santa María la Mayor para rendir homenaje a su predecesor.