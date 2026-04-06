León XIV recordó al papa Francisco, muerto durante el Lunes de Pascua de 2025 A casi un año del fallecimiento de Jorge Bergoglio, el actual pontífice honró su memoria con un cálido mensaje. También lo mencionó en su bendición Urbi et Orbi del domingo, al retomar la expresión "globalización de la indiferencia". Por + Seguir en







León XIV, todavía Robert Prevost, en un encuentro con el papa Francisco.

A casi un año de la muerte del papa Francisco, el actual obispo de Roma, León XIV, lo recordó "con particular afecto, a la luz del Resucitado". El expontífice argentino falleció el Lunes de Pascua de 2026, lo que motivó el mensaje.

"Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al papa Francisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor", escribió en su cuenta de X el pontífice nacido en Estados Unidos.

Si bien el año calendario del fallecimiento de Jorge Bergoglio se cumple el 21 de abril, al haber sido el lunes luego de Semana Santa el actual papa aprovechó para honrar su memoria y mantener vivo su legado.

El domingo, en su primera bendición Urbi et Orbi de Pascua, León XIV retomó la expresión "globalización de la indiferencia" de Francisco. "Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas. Indiferentes a las consecuencias de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes a las repercusiones económicas y sociales que producen, y que todos sufrimos", señaló, en el marco de la guerra en Medio Oriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/2041116206132785347&partner=&hide_thread=false Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al Papa Francisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor. — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 6, 2026 El homenaje de León XIV ante la tumba del papa Francisco El 10 de mayo del año pasado, León XIV, al regresar de Genezzano, se detuvo en la basílica Santa María la Mayor para rendir homenaje a su predecesor.