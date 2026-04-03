5 de abril de 2026 Inicio
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Con un mensaje de paz, León XIV cargó la cruz durante su primer Vía Crucis como Papa

En su primera Semana Santa como Papa, el Santo Padre presidió la tradicional ceremonia en el Coliseo de Roma y cargó las tintas contra la guerra de Medio Oriente y el abuso de poder.

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León XIV carga la Cruz en el Coliseo

León XIV carga la Cruz en el Coliseo, un gesto que interpela a la humanidad.

León XIV presidió este Viernes Santo el primer Vía Crucis en el Coliseo de Roma de su pontificado y con un mensaje de paz, cargó la cruz durante las catorce estaciones del recorrido, un gesto que no se realizaba desde 1994, con el papa Juan Pablo II.

El papa León XIV mostró nuevamente su preocupación por la guerra en Medio Oriente.
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Acompañado por unos 30.000 fieles en el Anfiteatro Flavio, en la capital italiana, e innumerables personas de todo el mundo a través de las redes sociales, la televisión y la radio, el Santo Padre llevó a cabo el rito católico que recuerda el camino de Jesús hacia el Gólgota a lo largo de 14 estaciones.

"No es un recorrido en medio de gente devota y silenciosa. Como en tiempos de Jesús, nos encontramos caminando en un ambiente caótico, alborotado y bullicioso, entre personas que comparten la fe en Él, pero también entre otros que se burlan e insultan. Así es la vida de todos los días", expresó el Pontífice al inicio de la celebración.

Leon XIV via crucis 1
Prevost cargó la cruz durante las 14 estaciones del Vía Crucis.

Prevost cargó la cruz durante las 14 estaciones del Vía Crucis.

En un clima de recogimiento y oración, el recorrido se inició en el interior del histórico anfiteatro y se extendió hasta la zona de los Foros Romanos. El Coliseo, símbolo de la persecución de los primeros cristianos, fue nuevamente el escenario donde miles de fieles rememoren el camino de Jesucristo hacia la crucifixión.

A diferencia de años recientes, el estadounidense-peruano Prevost cargó personalmente la cruz durante las estaciones y regresó a una misa de Viernes Santo desde 2023. Lo acompañaron el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, monseñor Diego Ravelli; el cardenal vicario de la Diócesis de Roma, Baldo Reina; y los obispos auxiliares de la diócesis. Su gesto buscaba dar “una señal importante”: mostrar que Cristo aún sufre y llevar los sufrimientos de la humanidad en sus oraciones, como “líder espiritual hoy en el mundo”.

Durante el recorrido, se proclamaron pasajes del Evangelio acompañados por las meditaciones del fraile franciscano Francesco Patton, excustodio de Tierra Santa, quevestuvieron atravesadas por referencias a las guerras, la violencia estructural, la pobreza y los abusos de poder.

Leon XIV via crucis
Alrededor de 30.000 fieles se convocaron en el Coliseo Romano para presenciar el Vía Crucis.

Alrededor de 30.000 fieles se convocaron en el Coliseo Romano para presenciar el Vía Crucis.

“El Vía Crucis –escribió Patton– no es el camino de quien vive en un mundo de devoción abstracta, sino el ejercicio del que sabe que la fe, la esperanza y la caridad deben encarnarse en la vida real, donde el creyente es continuamente desafiado y constantemente debe hacer suyo el modo de proceder de Jesús".

"Haz que te sintamos cercano, precisamente y sobre todo cuando caemos -fue una de las peticiones-, tan cercano en modo tal que nos demos cuenta de que eres tú el que nos levanta y nos vuelve a poner en el camino. Y haz que también nosotros aprendamos a confiar en la tierra, como el grano de trigo, sabiendo que la muerte, gracias a ti, es el seno de la vida eterna".

Al final de cada estación, los fieles rezaron el Padre Nuestro y entonaron estrofas del Stabat Mater, antiguo himno que contempla a la Virgen María de pie junto a la Cruz, unida al sufrimiento de su Hijo.

Leon XIV postracion
El papa León XIV presidió el rito de la Pasión de Cristo en el Vaticano y retomó la tradición de la postración.

El papa León XIV presidió el rito de la Pasión de Cristo en el Vaticano y retomó la tradición de la postración.

Mirá el primer Vía Crucis en Roma con León XIV como Papa

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