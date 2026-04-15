15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo de España tiene solo 40 habitantes y ofrece empleo y vivienda para quienes quieran emigrar

En menos de una semana, el Ayuntamiento ha recibido 116 solicitudes de personas interesadas.

Por
Para el caso de los ciudadanos extranjeros interesados en mudarse

Para el caso de los ciudadanos extranjeros interesados en mudarse, estos deberán contar con su número de identidad de extranjero (NIE) y cumplir con los procedimientos establecidos por la oficina consular correspondiente.

  • La iniciativa fue impulsada ante la necesidad de consolidar una población estable y evitar que el municipio dependa únicamente de visitantes estacionales.
  • Más de un centenar de personas al ofrecer vivienda gratuita y un puesto de trabajo a la familia que decida instalarse de forma permanente en esta localidad del centro de España.
  • El Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han rehabilitado siete viviendas. Una de ellas se ofrece ahora de forma gratuita a la familia seleccionada.
  • Para el caso de los ciudadanos extranjeros interesados en mudarse, estos deberán contar con su número de identidad de extranjero (NIE) y cumplir con los procedimientos establecidos por la oficina consular correspondiente.

40 habitantes, despertó el interés de más de un centenar de personas al ofrecer vivienda gratuita y un puesto de trabajo a la familia que decida instalarse de forma permanente en esta localidad del centro de España.

Conocé las actividades de Turismo que podés hacer en esta zona de Buenos Aires
Te puede interesar:

Qué hacer por Retiro si recién llegas a Buenos Aires

La iniciativa fue impulsada ante la necesidad de consolidar una población estable y evitar que el municipio dependa únicamente de visitantes estacionales. En menos de una semana, el Ayuntamiento ha recibido 116 solicitudes de personas interesadas en iniciar una nueva vida en este enclave de la denominada España Vaciada.

En los últimos años, el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han rehabilitado siete viviendas. Una de ellas se ofrece ahora de forma gratuita a la familia seleccionada. La propuesta incluye además un empleo como albañil vinculado al mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales.

Qué pueblo de España ofrece empleo y vivienda en 2026

El presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, Rodrigo Gismera, explicó a EFE que el puesto de trabajo responde a las necesidades de conservación del patrimonio municipal. También destacó la respuesta obtenida, que calificó como "sorprendente".

“Estamos muy contentos de que la gente apueste, cada vez más, por una vida en el medio rural”, afirmó Gismera, quien precisó que las solicitudes proceden de distintos puntos de España.

arenillas

Entre los interesados hay personas que buscan un cambio tras vivir en grandes ciudades, residentes de municipios cercanos y familias que ven en la oferta de vivienda y empleo una oportunidad de estabilidad.

Para el caso de los ciudadanos extranjeros interesados en mudarse, estos deberán contar con su número de identidad de extranjero (NIE) y cumplir con los procedimientos establecidos por la oficina consular correspondiente. La solicitud se puede realizar presencialmente o mediante representante acreditado, siendo obligatoria la presencia física del solicitante o de su representante.

De manera complementaria, el Ayuntamiento ofrece la gestión del bar social del pueblo, uno de los pocos espacios de actividad diaria del municipio. En localidades de pequeño tamaño como Arenillas, este establecimiento cumple una función central como punto de encuentro vecinal.

“El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad”, señaló Gismera. Aunque no es un requisito indispensable para acceder a la vivienda y al empleo, considera que su gestión puede facilitar la integración de los nuevos residentes.

el-pueblo-ofrece-vivienda-gratis-y-trabajo-asegurado-como-albanil-foto-ayuntamiento-de-arenillas-arenillases-E5PEIGTJKZHCBM2TLMB6OHWX7I
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Turismo Salta: dónde está el pueblo considerado como el más alto de Argentina

El pueblo rural cerca de Buenos Aires con una gran impronta ferroviaria.

Escapadas por Buenos Aires 2026: el destino rural con una historia interesante y mucha tranquilidad

Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Una alternativa ideal para quienes priorizan descanso, naturaleza y actividades al aire libre en un ambiente diferente al habitual dentro del turismo brasileño.

Este pueblo de Brasil es uno de los más fríos y es perfecto para visitar en invierno: dónde está

turismo en buenos aires: cuales son los lugares que no podes dejar de visitar si estas en la boca

Turismo en Buenos Aires: cuáles son los lugares que no podés dejar de visitar si estás en La Boca

Para quienes buscan un cambio radical, estos programas pueden ser una puerta de entrada a una nueva vida en el continente europeo.

Cuales son los principales pueblos de Europa que pagan para poder mudarse allí

Rating Cero

La pareja, recientemente, se vió envuelta en una polémica que trascendió en los medios

¿Mica Viciconte y Fabián Cubero en crisis? Qué habría desatado los problemas en la pareja

A más de dos décadas de su separación, el recuerdo de Mambrú continúa presente.

Qué pasó con Mambrú: la banda que la rompió en los 2000s

Rochi Igarzabal anunció su casamiento con Milton Cámara.

Rochi Igarzabal anunció su casamiento con Milton Cámara

Brad Pitt sorprendió con un look más oscuro y desalineado durante el rodaje.

El increíble cambio que tuvo que hacer Brad Pitt para un nuevo proyecto

Adria Arjona estará en la secuela de Superman.

No se pudo: Adria Arjona le ganó el papel a Eva de Dominici y se sumará a la secuela de Superman

¿Gallardo con nueva novia?

Revelaron quién es la modelo de 28 años que enamoró a Marcelo Gallardo

últimas noticias

El partido entre Argentina y Austria se disputará el 22 de junio de 2026 en el Dallas Stadium. Este será el segundo encuentro de la Albiceleste en el torneo.

Mundial 2026: cuáles fueron los cambios en las fronteras de Austria a lo largo de la historia

Hace 9 minutos
Este fin de semana largo abarcará desde el sábado 25 hasta el lunes 27 de abril.

Decretan feriado para el lunes 27 de abril en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

Hace 10 minutos
play

Hernán Boveri se defendió por el caso Propofest: "Los medicamentos los tenía por un tratamiento de mi perro"

Hace 11 minutos
Para el caso de los ciudadanos extranjeros interesados en mudarse, estos deberán contar con su número de identidad de extranjero (NIE) y cumplir con los procedimientos establecidos por la oficina consular correspondiente.

Este pueblo de España tiene solo 40 habitantes y ofrece empleo y vivienda para quienes quieran emigrar

Hace 12 minutos
A más de dos décadas de su separación, el recuerdo de Mambrú continúa presente.

Qué pasó con Mambrú: la banda que la rompió en los 2000s

Hace 14 minutos