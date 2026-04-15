Este pueblo de España tiene solo 40 habitantes y ofrece empleo y vivienda para quienes quieran emigrar

Para el caso de los ciudadanos extranjeros interesados en mudarse, estos deberán contar con su número de identidad de extranjero (NIE) y cumplir con los procedimientos establecidos por la oficina consular correspondiente.

40 habitantes , despertó el interés de más de un centenar de personas al ofrecer vivienda gratuita y un puesto de trabajo a la familia que decida instalarse de forma permanente en esta localidad del centro de España .

La iniciativa fue impulsada ante la necesidad de consolidar una población estable y evitar que el municipio dependa únicamente de visitantes estacionales. En menos de una semana, el Ayuntamiento ha recibido 116 solicitudes de personas interesadas en iniciar una nueva vida en este enclave de la denominada España Vaciada .

En los últimos años, el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han rehabilitado siete viviendas. Una de ellas se ofrece ahora de forma gratuita a la familia seleccionada . La propuesta incluye además un empleo como albañil vinculado al mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales .

El presidente de la Asociación Cultural de Arenillas , Rodrigo Gismera , explicó a EFE que el puesto de trabajo responde a las necesidades de conservación del patrimonio municipal . También destacó la respuesta obtenida, que calificó como "sorprendente" .

“Estamos muy contentos de que la gente apueste, cada vez más, por una vida en el medio rural” , afirmó Gismera, quien precisó que las solicitudes proceden de distintos puntos de España .

arenillas

Entre los interesados hay personas que buscan un cambio tras vivir en grandes ciudades, residentes de municipios cercanos y familias que ven en la oferta de vivienda y empleo una oportunidad de estabilidad.

Para el caso de los ciudadanos extranjeros interesados en mudarse, estos deberán contar con su número de identidad de extranjero (NIE) y cumplir con los procedimientos establecidos por la oficina consular correspondiente. La solicitud se puede realizar presencialmente o mediante representante acreditado, siendo obligatoria la presencia física del solicitante o de su representante.

De manera complementaria, el Ayuntamiento ofrece la gestión del bar social del pueblo, uno de los pocos espacios de actividad diaria del municipio. En localidades de pequeño tamaño como Arenillas, este establecimiento cumple una función central como punto de encuentro vecinal.

“El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad”, señaló Gismera. Aunque no es un requisito indispensable para acceder a la vivienda y al empleo, considera que su gestión puede facilitar la integración de los nuevos residentes.