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Era actor de televisión poco conocido pero terminó siendo famoso por la política en Estados Unidos: quién es

Su paso por Hollywood le permitió desarrollar habilidades que más tarde serían fundamentales en una nueva etapa de su vida.

Era actor y llegó a ser presidente de los Estados Unidos: ¿quién es?

Era actor y llegó a ser presidente de los Estados Unidos: ¿quién es?

IMDb
  • Inició su carrera como actor en 1937, cuando consiguió un contrato de siete años con Warner Bros.
  • Participó en más de 50 películas y tuvo una extensa carrera en televisión.
  • Su experiencia frente a las cámaras fue clave para su posterior recorrido político.
  • Pasó de los estudios de cine a ocupar el máximo cargo político de Estados Unidos.

Antes de llegar a la Casa Blanca, Ronald Reagan tuvo una extensa carrera frente a las cámaras, aunque su nombre no estaba entre los más reconocidos de Hollywood. Durante más de dos décadas participó en películas, series y programas de televisión, con papeles que fueron desde los westerns hasta las comedias y los dramas bélicos. Sin embargo, con el paso de los años encontró otro camino para aprovechar su facilidad para comunicarse con el público: la política.

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Nacido en 1911 en Illinois, Reagan comenzó su carrera como locutor deportivo después de estudiar Economía y Sociología. Su buena voz y facilidad para hablar lo llevaron a probar suerte en el cine, hasta que consiguió una oportunidad en Warner Bros. En 1937 firmó un contrato con el estudio y debutó en la pantalla grande con Love Is in the Air, el comienzo de una trayectoria que lo mantendría ligado a la actuación durante muchos años.

Ronald Reagan en King's Row (1942).

Ronald Reagan en King's Row (1942).

A lo largo de su carrera participó en más de 50 películas, aunque buena parte de ellas fueron producciones de bajo presupuesto. Uno de sus papeles más recordados llegó con Knute Rockne, All American, donde interpretó al jugador de fútbol americano George Gipp, personaje que le dejó el apodo de "Gipper". También formó parte de King's Row, considerada una de sus actuaciones más destacadas, y trabajó en distintas producciones del género western.

La increíble historia de Ronald Reagan, el actor que se convirtió en presidente de Estados Unidos

Su vínculo con la televisión no terminó cuando dejó de conseguir papeles en Hollywood. Durante varios años presidió el Sindicato de Actores de Cine (SAG), donde participó en negociaciones con los estudios y conflictos relacionados con la industria. Además, entre 1954 y 1962 condujo General Electric Theater, un programa que le permitió recorrer distintas ciudades del país, hablar ante grandes públicos y ganar experiencia frente a las cámaras.

Ese recorrido terminó acercándolo a la política. En 1964 ganó notoriedad nacional después de pronunciar un discurso televisado en apoyo al candidato presidencial republicano Barry Goldwater. Dos años más tarde fue elegido gobernador de California, cargo que ocupó durante dos períodos. Su carrera continuó en ascenso hasta que en noviembre de 1980 ganó las elecciones presidenciales y, el 20 de enero de 1981, asumió como el 40º presidente de Estados Unidos.

Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos durante 8 años (dos mandatos completos), desde 1981 hasta 1989.

Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos durante 8 años (dos mandatos completos), desde 1981 hasta 1989.

Su pasado como actor también influyó en la manera en que se comunicaba con los ciudadanos. Reagan tenía facilidad para hablar frente a una cámara, utilizaba el humor y sabía transmitir sus mensajes con naturalidad. Esa combinación le permitió construir una imagen pública asociada al optimismo y la cercanía. Consultado en distintas ocasiones sobre su paso de Hollywood a la Casa Blanca, dejó una frase que resumía su particular recorrido: "¿Cómo puede un actor ser presidente? A veces me he preguntado cómo se puede ser presidente y no ser actor".

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